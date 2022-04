Individuelle Verpackung für Milka

Für die Kampagne »Colour Your Break« schloss sich Mondelez mit zwölf Künstlern zusammen, die insgesamt 288 Designs für die Milka LEO-Packungen entwarfen. Die Produkte werden zwischen April und September 2022 in Belgien erhältlich sein. Zusätzlich zu den Entwürfen der Künstler wurde die Website www.leo.be eingerichtet, auf der Verbraucher ihre eigenen Entwürfe gestalten können. Diese Versionen der Originaldesigns werden gesammelt und später auf eine der fast drei Millionen Milka LEO-Schachteln gedruckt.

Die Pfäffle GmbH hat sich auf hochwertige Verpackungslösungen wie Feinkartonagen, Thekendisplays und Buchschubern mit einem besonderen Fokus auf der Herstellung von Faltschachteln spezialisiert. Mit diesem Fokus hat das Unternehmen seit einigen Jahren eine Vielzahl namhafter Produzenten aus der Lebensmittel- und Süßwarenbranche von seinen Verpackungslösungen überzeugt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Herstellung von Schokoladenverpackungen, wie beispielsweise Adventskalendern. Produziert werden sie auf einer HP Indigo 30000 Digitaldruckmaschine. Diese ist bereits seit 2014 bei der Pfäffle GmbH im Einsatz.

Ein zukunftsweisendes Projekt

Die HP Indigo 30000 Digitaldruckmaschine ist für die Pfäffle GmbH auch in diesem Fall die erste Wahl. Die digitale Bogendruckmaschine im 75-cm-Format ermöglicht eine effiziente Faltschachtelproduktion, da Designs im Digitaldruck besser dargestellt werden können. Für den aktuellen Auftrag besonders wichtig war die Einhaltung einer individuelle festgelegten Druckreihenfolge. Ein Feature, das mit klassischen Verfahren kostenseitig nicht realistisch abzubilden ist. Dabei sind die Kosten für den Digitaldruck durchaus vergleichbar mit klassischen Drucktechnologien. »Die besondere Herausforderung bei diesem Projekt besteht in der Farbgenauigkeit. Jeder kennt den lila Farbton von Milka, dieser muss exakt getroffen werden. Und nicht nur einmalig, sondern bei jeder neuen Produktion in gleich hoher Qualität. Noch dazu sind die zusätzlich gedruckten individuellen Designs sehr farbintensiv“, sagt Detlef Behrens, geschäftsführender Gesellschafter der Pfäffle GmbH. »Dank der HP Indigo Technologie und unserer jahrelangen Erfahrung war es uns jedoch möglich, das geforderte Farbspektrum exakt abzubilden.«

Herkömmliche personalisierte Drucke im Digitaldruck wurden bislang vielfach nur bei Kleinauflagen umgesetzt. Der großvolumige Individualdruck blieb häufig außen vor. Mit der Produktion der individuellen Faltschachteln gehen Mondelez und die Pfäffle GmbH neue Wege. »Das Produktmarketing wird mit diesem Ansatz neu gedacht und zeigt, dass der individuelle Digitaldruck auch für große Produktionen eine langfristige Chance bietet, den Markt zu verändern und den Verbraucher durch eine Vielzahl attraktiver Verpackungsdesigns anzusprechen«, so Behrens.