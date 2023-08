Horizon lädt zur Finishing First 2023 ein

Der erste Tag der Finishing First erhält aufgrund zahlreicher Gäste aus dem EMEA-Raum eine internationale Ausrichtung und wird in englischer Sprache abgehalten. Die folgenden Tage werden in deutscher Sprache stattfinden, wobei die Teilnahme grundsätzlich an jedem Tag möglich ist. Neben einem starken Fokus auf Networking werden auch Fachbeiträge zu Smart Factory Konzepten und zukunftsfähigen Workflows zum Programm gehören. Selbstverständlich kommt auch die Vorstellung neuer Produkte nicht zu kurz.

Sammelhefter iCE StitchLiner Mark IV

Auf den Bestseller StitchLiner Mark III folgt nun der iCE StitchLiner Mark IV. iCE steht dabei für die Vernetzung mit dem iCE LiNK Workflow-Management-System von Horizon. Es ermöglicht die direkte Anbindung an die Cloud, um beispielsweise Produktionsdaten zu erfassen und das Potenzial der eigenen Produktion anhand messbarer Daten zu verstehen und zu optimieren. Einer der Vorteile des iCE StitchLiner Mark IV ist die variable Heftdrahtlängensteuerung für die Herstellung rückstichgehefteter Broschüren mit wechselndem Umfang aus dem Digitaldruck. Jede Klammer wird dabei je nach Umfang der Broschüre exakt angepasst.

Taschenfalzmaschine iCE Folder AFV-56S

Einen Nachfolger erhält auch die B2-Taschenfalzmaschine AFV-56. Die nun iCE Folder AFV-56S genannte Maschine – ebenfalls für die Vernetzung mit iCE LiNK vorbereitet – besticht durch noch kürzere Rüstzeiten und die einzigartige Dynamic Fold Technologie. Damit ist es beispielsweise möglich, 12- und 8-seitige Signaturen aus dem Digitaldruck on-the-fly zu produzieren. Das kommt besonders der digitalen Buchproduktion zugute.

Die Zeichen stehen auf Variabilität

Darüber hinaus werden sämtliche im Showroom verfügbare Systeme für Vorführungen bereitstehen. Auch das aus dem letzten Jahr bekannte Case Binding Preparation System, welches durch die Anbindung einer MG-600 Falzbogen-Zusammentragmaschine weitere Möglichkeiten für die Produktion von Softcover-Büchern und Hardcover-Buchblöcken erhält.

Anmeldungen unter: