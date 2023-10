Horizon unterstützt die Ausbildung an der Graphischen

Auf der diesjährigen print fair am 18. + 19. Oktober 2023 in Wien präsentierte der Druckweiterverarbeitungsspezialist Horizon unter anderem die Broschürenfertigungsanlage SPF-200L. Ausgestattet mit zwei VAC-L600H Zusammentragtürmen, fertigt das System schnell und einfach rückstichgeheftete Broschüren aus vierseitigen Planobogen, auch im A4-Querformat.

Im Zuge der Messe übergab der Gebietsleiter von Horizon in Österreich, Christian Bunzl, das System an Patrick André, Leiter der Abteilung Druck- und Medientechnik. Die Broschürenfertigungsanlage verbleibt als Leihgabe an der Graphischen, um die Schüler mit moderner Technologie auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft vorzubereiten.

