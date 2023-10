Horizon Finishing First 2023 – Rückblick

In diesem Jahr fand der Event Horizon Finishing First 2023 vom 13. – 15. September 2023 statt. Auf dem Programm standen Fachvorträge, Maschinen-Neuheiten und jede Menge Zeit für individuelle Gespräche. Dabei konnten dies auch Lösungen von den insgesamt 19 teilnehmenden Partnerfirmen aus den Bereichen Druckmaschinen, Papier, Software und vielen mehr sein.

Im Vorfeld wurden drei neue Systeme aus den Bereichen Sammelheften, Klebebinden und Falzen angekündigt. Die Besucher durften sich jedoch über eine weitere Neuheit freuen. Zum ersten Mal außerhalb Japans zeigte Horizon das BBS-56, ein System zum Herstellen von Buchblöcken von der Rolle. Das Papier wird nach dem Abrollen im Pflugfalz wahlweise zu 4-, 6- oder 8-Seitern gefalzt und anschließend geschnitten sowie zu Buchblöcken gesammelt. Mit bis zu 160 m pro Minute leistet es als Teil des Smart Binding Systems einen wichtigen Beitrag zur vollautomatisierten Produktion von Softcover-Büchern.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Viele Jahre war der StitchLiner Mark III von Horizon eine feste Konstante in der Druckweiterverarbeitung. Auf diesem Erfolg wollten man sich aber nicht ausruhen. Und so stellte Horizon bei Finishing First den Nachfolger iCE StitchLiner Mark IV vor. Das System wurde in entscheidenden Bereichen weiter verbessert. Unter anderem erhielt es ein neues Design mit geräuschoptimiertem Gehäuse. Um für die Produktion mit stark variierenden Seitenumfängen optimale Ergebnisse zu liefern, entwickelte Horizon die Heftdrahtlängensteuerung WDD-SPF50. Mit ihr wird der Heftdraht individuell auf den Umfang jeder einzelnen Broschüre zugeschnitten, was für ein perfektes Endergebnis auch in der digitalen Druckweiterverarbeitung sorgt.

FF2023_05-HP FF2023_03_HP FF2023_06_HP FF2023_07_HP FF2023_10_HP FF2023_14_HP FF2023_09_HP FF2023_08_HP FF2023_15_HP FF2023_13_HP FF2023_12_HP

Noch mehr Möglichkeiten im Klebebinden

Bereits im letzten Jahr präsentierte Horizon bei Finishing First das Case Binding Preparation System. Es ermöglicht die vorbereitende Produktion von Hardcover-Büchern, indem es mit einem Vorsatz-Anleger, einer Gazeeinheit sowie einem vollautomatischen Buchblockanleger ausgestattet ist. In diesem Jahr wurde dieses System um die Möglichkeit der Zuführung von vorgefalzten Signaturen erweitert – das Mini-CABS. Mit der Falzbogen-Zusammentragmaschine MG-600 kann das System rund um den Klebebinder iCE Binder BQ-500 nun wahlweise mit digital gedruckten Inhalten von der Rolle oder mit im Offset gedruckten Inhalten arbeiten. Um automatisierte Abläufe wie in einer Smart Factory zu demonstrieren, wurden bei Finishing First die auf der AFC-746F gefalzten Signaturen von einem Palettierroboter abgestapelt und von einem AGV zum Case Binding Preparation System transportiert – ohne manuelle Eingriffe.

Mehr Funktionen fürs Falzen

Das letzte Highlight auf der Agenda wurde durch die neue B2-Taschenfalzmaschine iCE Folder AFV-566SF markiert. Neben Weiterentwicklungen, wie einer noch präziseren und schnelleren Walzenverstellung, überzeugt das System mit der bewährten »Dynamic Fold-Technologie«. Hierbei kann die Maschine das Falzmuster on-the-fly anpassen, um beispielsweise digital gedruckte Inhalte besser weiterverarbeiten zu können. Wie auch die anderen Systeme ist der iCE Folder AFV-566SF kompatibel mit dem cloudbasierten Workflow-System iCE LiNK von Horizon. Durch die Einbindung stehen den Benutzern alle produktionsrelevanten Daten in Bezug auf ihre Maschinen zur Verfügung, die das Optimieren des gesamten Workflows ermöglicht.

Im Zeichen von KI und Automatisierung

Mit Themen wie „KI in der Druckindustrie“ wurde den Besuchern ein Ausblick auf die kommenden Möglichkeiten zur Automatisierung und Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette gegeben. Ein Ausblick, der in Hinblick auf das Drupa-Jahr 2024 von Bedeutung sein wird. Auch Horizon wird als Aussteller mit neuen Lösungen für die Druckweiterverarbeitung vertreten sein.

Weitere Informationen: