Die drupa hat nach elf Tagen ihre Tore geschlossen – welche Bilanz ziehen Sie aus der Sicht von Müller Martini?

Unser Auftritt war überzeugend und erfolgreich, was sich auch in den zahlreichen positiven Rückmeldungen der Besucher auf unserem Stand zeigte. Die Messe war gut besucht und – für uns sehr wichtig – wir verkauften mehrere Maschinen direkt vor Ort. Dies zeigt, dass unser Angebot und unsere Innovationen bei den Kunden gut angekommen sind. Wir sind zufrieden mit dem Verlauf der Messe.

Wie kam das Motto «Driving the Digital Transformation» bei den Messebesuchern an?

Unser Motto traf den Nagel auf den Kopf. Die Besucher waren beeindruckt von unserem Fokus auf neue Technologien – insbesondere (aber nicht nur) im digitalen Bereich und wie wir die digitale Transformation zum Vorteil unserer Kunden einsetzen. Der Digitaldruck gewinnt immer mehr an Einfluss und wir liegen mit unseren Lösungen genau im Trend. Alle Exponate aus dem konventionellen und digitalen Bereich boten ausreichend Gesprächsstoff und zogen viele Besucher an.

In den vielen Gesprächen, die Sie auf dem Müller Martini-Stand führten: Was beeindruckte die Besucher am meisten?

Die Besucher waren von unserem modernen Auftritt und der guten Stimmung unseres Teams begeistert. Das Standdesign wurde ebenfalls positiv hervorgehoben, da es die Innovation und Technologie, für die Müller Martini steht, gekonnt widerspiegelte. Die einwandfrei präsentierten Exponate zogen die Besucher in ihren Bann und ermöglichten es, unsere Lösungen hautnah zu erleben. Trotz des lockeren und freundlichen Ambientes war spürbar, dass alle hart arbeiteten, um den Besuchern ein informatives und inspirierendes Erlebnis zu bieten.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit Hunkeler? Gab es Synergien, die genutzt werden konnten?

Die Zusammenarbeit zwischen Müller Martini und Hunkeler hat vom ersten Tag an sehr gut funktioniert. Mit einer gemeinsamen Maschinenlösung auf dem Müller Martini-Stand und den beiden Standorten in den Hallen 1 und 8a hatten wir die einmalige Chance, uns noch besser kennen zu lernen und Automatismen in der Zusammenarbeit in gemeinsamen Projekten zu perfektionieren. Das funktionierende Teamwork wurde mit mehreren Geschäftsabschlüssen bestätigt. Die enge Verzahnung und das gegenseitige Verständnis konnten wir optimal dazu nutzen, den Messebesuchern ein umfassendes und beeindruckendes Portfolio zu präsentieren.

Wie reagierten die Besucher auf die als Weltpremiere gezeigte Hunkeler/Müller Martini-Kombination Sheetfolder/Vareo PRO?

Das Feedback war positiv. Die Besucher lobten die nahtlose Integration und die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch diese Kombination ergeben. Es gab großes Interesse an der Effizienzsteigerung und den Qualitätsverbesserungen, die diese Lösung bietet.

Der digitale Bogendruck gewann an der drupa deutlich an Gewicht. Die Besucher zeigten sich deshalb besonders offen für neue Lösungsansätze, die den digitalen Druckprozess effizienter und flexibler gestalten. Die Kombination aus dem Hunkeler Starbook Sheetfolder und dem Vareo PRO von Müller Martini ist ein gutes Beispiel dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit den Verkaufsabschlüssen während der Messe?

Wir konnten sowohl unerwartete als auch erwartete Abschlüsse machen und sind damit sehr zufrieden. Darüber hinaus ziehen wir ein positives Fazit zu unserer strategischen Ausrichtung. Das überwiegend positive Feedback unserer Kunden bestätigt uns in unserem Kurs und zeigt, dass wir die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden gut erfüllen.