Heidelberg zieht bei Zaikio den Stecker

Bevor Zaikio 2019 von Heidelberg übernommen wurde, hieß das Unternehmen Crispy Mountain und hatte ein MIS namens Keyline entwickelt. Dieses wurde später zu einem Modul innerhalb der Zaikio-Plattform, neben Zaikios Ausschieß- und Preflight-Apps für Buchhaltung, Rechnungsstellung, Produktionsplanung und Terminierung.

In einer am 10. April im deutschen Bundesanzeiger veröffentlichten Mitteilung wurde die Liquidation von Zaikio bekannt gegeben und die Gläubiger des in Mainz ansässigen Unternehmens aufgefordert, sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen. Das Management von Zaikio, einschließlich des bestellten Insolvenzverwalters, und Heidelberg diskutieren derzeit darüber, wie die Zukunft von Keyline aussehen könnte. Für die bestehenden Kunden würden sich laut keine unmittelbaren Änderungen ergeben.