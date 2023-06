Heidelberg stellt Weichen nach erfolgreichem Geschäftsjahr

»Wir haben das abgelaufene Geschäftsjahr in einem herausfordernden Umfeld gut abgeschlossen«, sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. »Vor dem Hintergrund weitersteigender Kosten und dem noch niedrigen Profitabilitätsniveau starten wir ein Wertsteigerungsprogramm.« Das Ziel ist, die Finanzkraft des Unternehmens weiter zu steigern und Investitionen in Wachstumsbereiche zu erhöhen. Die Grundlage für zukünftige Investitionen bildet dieneue Geschäftsstrategie. Mit seiner Dual-track-Strategie verfolgt Heidelberg zwei wesentlichestrategische Ansätze. Erstens möchte das Unternehmen den Druckmarkt über das Geschäft mit Bogenoffset-Maschinenhinaus prägen – vor allem im Verpackungsmarkt und Digitaldruck. Zweitens wird man neue Märkte neben dem Kerngeschäft erschließen, wie schon mit dem Wallbox-Geschäft geschehen.

Raum für Wachstum erarbeiten

Um Innovation und insbesondere das damit verbundene Wachstum zu generieren, brauche man die nötigen Ressourcen: sei es für die weitere Stärkung des Portfolios im wachsenden Verpackungsbereich oder das Entwicklungsbudget für den erfolgreichen Ausbau des Digitaldrucks. Mittelfristig möchte das Unternehmen dazu den Free Cashflow signifikant steigern. »Wir werden die Wachstumsressourcen auseigener Kraft so bereitstellen und umverteilen, dass wir unsere Wachstumsstrategie erfolgreichumsetzen können«, sagt Tania von der Goltz, Finanzvorständin von Heidelberg. Das gilt insbesondere in dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld, das den Ausblick für 2024 prägt.

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/2023

Dank eines starken Schlussquartals lag der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 mit rund 2,435 Mrd. € leicht über dem prognostizierten Wert von rund 2,3 Mrd. €. Insbesondere einstarkes Wachstum im Segment Packaging Solutions trug zum Ergebnis bei. Der Auftragsbestandlag zum 31. März 2023 mit rund 848 Mio. € auf einem weiter hohen Niveau (Vorjahr: 901 Mio. €).Beim EBITDA machten sich insbesondere Preisanpassungen und die positive Umsatzentwicklung bemerkbar. Die EBITDA-Marge übertraf mit 8,6 Prozent den angestrebten Wert von mindestens 8Prozent.

Verstärkte Investitionen in die Wachstumsmärkte Verpackung

Rund 30 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen bereits heute im Segment Packaging Solutions. In den letzten Jahren konnte dieser Anteil sukzessive ausgebaut werden, auch getragen durch Innovationen. Mit der neuen Bogenoffsetgeneration der Speedmaster XL 106 können insbesondere Faltschachtelhersteller ihre Nettoleistung um bis 10 Prozent steigern. Das komplett neu entwickelteFlexorollendrucksystem Boardmaster verdoppelt die Produktivität im preissensitivenFaltschachteldruck. Mittelfristig soll der Umsatzanteil des Verpackungsdruck auf 50 Prozent steigern. Gemäß der Dual Track Strategie setzt Heidelberg auch auf Wachstum im Digitaldruck: Mit rund 6 Prozent legt hier das Segment im Etikettenmarkt am stärksten zu. Hier will das Unternehmen mit der Gallus One, einem volldigitalen und stark automatisierten Etikettendrucksystem, seine Position ausbauen. Darüber hinaus will man auch weitere eigene Entwicklung im Digitaldruck vorantreiben, die auf den Akzidenz- und Verpackungsdruck abzielen. Bis wann man hier mit ersten Lösungen rechnen könne, darauf wollte sich Dr. Monz zeitlich nicht festlegen.

