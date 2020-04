Heidelberg stellt Print Media Industry Climate Report vor

Heidelberg stellt ihren Print Media Industry Climate Report erstmals der Öffentlichkeit vor. Dabei zeigt das Unterhemen wöchentlich aktualisiert die Entwicklung des Druckvolumens für die Marktsegmente Verpackungs- und Etikettendruck sowie Akzidenzdruck. Die repräsentative Basis der anonymisierten Daten bilden rund 5.000 ausgewählte Offsetdruckmaschinen aller Formatklassen bei Kunden weltweit, die mit der Cloud verbunden sind. Daraus werden für rund 50 Länder pro Segment die aktuellen Daten ermittelt und auf einer Weltkarte dargestellt. Die auf der Länderkarte gezeigten Farben sind Indikatoren dafür, wie die geschätzte aktuelle Produktion in Druckereien im Vergleich zum Vorjahr ist. Die Skala des Print Media Industry Climate Report geht von 1 (schwerwiegende Auswirkungen von COVID-19 auf die Produktion) bis 8 (Produktion über dem Niveau des letzten Jahres), wobei 7 die Produktion auf dem Niveau des letzten Jahres darstellt. „Für alle Teilnehmern der Druckindustrie ist es wichtig zu verstehen, welche Marktsegmente und Länder zurzeit am stärksten betroffen sind. Die Basis für diesen Mehrwert bildet der umfangreiche Datenpool unserer Cloud“, so Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.

Die wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen vier Wochen dazu waren:

• Während der Corona-Pandemie fiel die Druckproduktion in China um bis zu 80 Prozent im Vergleich zum normalen Volumen, erholte sich aber mit dem Absinken der Infektionskurve und erreicht heute sowohl im Akzidenz- als auch im Verpackungs-/Etikettensegment wieder das Vorjahresniveau.

• Das Verpackungs- und Etikettensegmentist in der Corona-Zeit sehr stabil, was hauptsächlich auf die steigende Nachfrage nach Lebensmittel- und Pharmaverpackungen zurückzuführen ist. Dennoch wirken sich lokale Versorgungsprobleme wie die Einstellung der Papierproduktion in Indien in einigen Ländern negativ auf dieses Segment aus.

• Während die Druckproduktion in allen anderen Ländern bis Mitte März 2020 stabil war und über dem Niveau der Vorjahre lag, hat sich mit Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Shut-Down in den Ländern das Druckvolumen insbesondere im Akzidenzmarkt weltweit deutlich reduziert.

• Die Zahlen für Österreich zeigen für den Etiketten- und Verpackungsdruck ein stabiles Bild im Vergleich zum Vorjahr. Der Akzidenzmarkt ist, wie nicht anders zu erwarten sehr war, hart von der Corona-Krise getroffen.

Wöchentliche Aktualisierung: