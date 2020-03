Heidelberg – Maßnahmenpaket liegt am Tisch

Heidelberg will sich in Zukunft konsequente auf das profitables Kerngeschäft fokussieren. Unprofitable Geschäfte sollen geschlossen werden, wie etwa die „Primefire“ und der „Großformatdruck“. Weltweit sollen bis zu 2.000 Stellen abgebaut werden. An der Vertriebsstruktur in der DACH-Region soll sich nichts ändern.