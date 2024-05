Heidelberg schließt Geschäftsjahr 2023/2024 erfolgreich ab

Der Free Cashflow erreicht rund 50 Mio. €, wobei darin keine Sondereinflüsse enthalten sind. Damit konnte der höchste Free Cashflow seit über 10 Jahren erzielt werden. Diese Zahlen unterstreichen die Umsetzungserfolge des Wertsteigerungsprogramms, das die finanzielle Resilienz des Unternehmens weiter verbessert hat.

Mehr finanzieller Spielraum

Im Rahmen des Wertsteigerungsprogrammes hat der Hersteller mehr als 250 Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität und Stärkung der finanziellen Basis identifiziert, die kontinuierlich umgesetzt werden. Damit konnten die Belastungen aus rückläufigen Produktionsvolumina sowie steigenden Kosten erfolgreichkompensieren. Im Free Cashflow machten sich darüber hinaus Maßnahmen zur gezielten Optimierung des Net Working Capital positiv bemerkbar.

Auch der Auftragseingang zeigte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 solide. Zwar lag dieser rund 6Prozent unter Vorjahr, entwickele sich laut Heidelberg besser als der Branchendurchschnitt. Nach einemschwächeren dritten Quartal (508 Mio. €) hat sich die Situation im vierten Quartal mit einem Auftragseingang von knapp 600 Mio. € deutlich verbessert. Getragen wurde diese posi-tive Entwicklung von einem starken Asiengeschäft, insbesondere in China.

Nreite Kundenbasis als Stärke

Die Automatisierung und Digitalisierung der Wertschöpfungskette sowie Lösungen für eine ressourceneffizientere Produktion stehen in Zukunft im Focus des Unternehmens. Innovative Produkte im Bereich des Offset-, Digital- und Flexodrucks ergänzt durch kollaborative Robotik für die Nachverarbeitung von Druckprodukten zeigen die zukunftsweisende Ausrichtung des Unternehmens auf der anstehenden Messe. Heidelberg will für seinen künftigen Erfolg noch stärker auf seine breite und etablierte Kundenbasis sowie den global organisierten Vertrieb und Service bauen, um Wachstumsambitionen in neuen Marktsegmenten profitabel zu gestalten.

www.heidelberg.com