Gallus unter neuer Verantwortung

„Mein Ziel ist es die Marke Gallus mit ihren Produkten und Dienstleistungen im Wachstumsmarkt Label weiter zu entwickeln. Dabei werden wir den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung im Geschäftsbereich Label konsequent weiterverfolgen und unsere Kunden bei der Entwicklung ihrer individuellen Geschäftsmodelle nachhaltig unterstützen,“ erklärt Frank Schaum, „Wir stehen auch gerade jetzt in der aktuellen Krisenzeit eng an der Seite unserer Kunde und werden alles in unserer Macht Stehende tun, damit sie auch weiterhin erfolgreich am Markt bestehen können.“

Frank Schaum studierte an der Universität Kaiserslautern Maschinenbau und promovierte an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Er begann seine berufliche Laufbahn 1992 bei Heidelberg als Produktentwickler. Zwischen 2014 und 2018 verantwortete er unter anderem den Geschäftsbereich Postpress. Zuletzt war er für den Heidelberg-Konzern in der Unternehmensentwicklung tätig. Gallus mit Produktionsstätten in der Schweiz und in Deutschland ist ein Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von konventionellen und digitalen schmalbahnigen Rollendruckmaschinen mit Ausrichtung auf den Etiketten- und Verpackungsdruck.

