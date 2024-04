Heidelberg adressiert auf der drupa 2024 die Megatrends

In der Druckbranche ballen sich drei Herausforderungen: immer größerer Kostendruck, Fachkräftemangel und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen. Heidelberg will auf der diesjährigen Fachmesse drupa unter dem Motto »Unfold Your Potential« zahlreiche Innovationen als Antwort auf diese Megatrends präsentieren. Im Mittelpunktsteht der Kunde mit seinen Anforderungen an seine Druckerei, durch modernste Technologien undDienstleistungen sein Geschäftspotenzial weiter zu entwickeln und zu nutzen. Mit der neuen Generation Speedmaster XL 106 kann Heidelberg seine Kunden mit einem Gesamtkonzept unterstützen, das im Vergleich zu den bisherigen Lösungen eine bis zu 20 Prozent höhere Produktivität liefert.

»Unser Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden zu optimieren«, sagt Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. »Dazu haben wir die Prozesse in Druckereien nahezu vollständig digitalisiert und integriert und bieten unseren Kunden im Werbe- und Verpackungsdruck mit unseren Lösungen ein Höchstmaß an Effizienz in der industriellen Druckproduktion.«

Wie kann eine Druckerei effizienter produzieren?

Der zunehmende Kostendruck zwingt Druckereien, kontinuierlich in den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu investieren, d. h. in höhere Produktivität, mehr Effizienz oder neue Geschäftsfelder. Mit Innovationen wie derneuen Peak Performance Generation der Speedmaster XL 106 mit höherer Druckgeschwindigkeit von bis 21.000 Bogen pro Stunde, KI-gestützten Assistenzsystemen und erweiterten Push-to-Stop-Funktionen ist der industrielle Offsetdruck noch wettbewerbsfähiger.

Darüber hinaus zeigt das Unternehmen eine weitere Innovation: Die Effizienz der Boardmaster soll neue Produktivitätsmaßstäbe in der Verpackungsdruckindustrie setzen. Bei der neuen Boardmaster handelt es sich um ein Flexorollendrucksystem mit einer Maschinenverfügbarkeit von bis zu 90 Prozent und einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 600m/min. Das Konzept der Maschine sorgt für eine drastische Senkung derGesamtbetriebskosten in der industriellen Verpackungsproduktion.

Wie können Druckereien auf den Fachkräftemangel reagieren?

Der Mangel an Fach- und Arbeitskräften nimmt auch in der Druckindustrie kontinuierlich zu. Das Unternehmen bietet Kunden hierfür Lösungen zur Automatisierung von Produkten und Prozessen inklusive des Angebots von Trainings für Druckerei-Mitarbeiter. Im Bereich Akzidenzdruck zahlen die vollautomatisierte Plattenlogistik Plate-to-Unit an der Speedmaster XL 106 und die neuen Robotik-Lösungen P-Stacker für die Weiterverarbeitung auf das Thema ein. Darüber hinaus ermöglicht die neue Generation Speedmaster XL 106 die Clusterbildung, d.h. nur einOperator steuert einen Maschinenpark.

Wie kann die Druckbranche nachhaltig, aber dennoch ökonomisch produzieren?

Nachhaltigkeit in der Druckproduktion ist einer der größten Trends weltweit und gleichzeitig eine großeHerausforderung für die Branche. Moderne Druckereien haben das Ziel, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken, um noch nachhaltiger zu werden. Aber auch die Druckerzeugnisse verändern sich, weg von Plastik und hin zu mehr Papier. Vergleicht man eine Speedmaster Maschine von 1990 mit der heutigen Maschinengeneration,so konnte der Energieverbrauch pro 1000 Bogen um bis zu 40 Prozent gesenkt werden. Zudem führt die Anwendung von künstlicher Intelligenz und neuen Assistenzsystemen auch zu einer Reduzierung der Makulatur, also der Einsparung von Papier.

Wie profitiert die Druckindustrie von der Digitalisierung?

Die Digitalisierung in der Druckindustrie ermöglicht die durchgängige Integration des Produktionsprozesses, vomEmpfang des digitalen Kundenauftrags über die Aufbereitung der Druckdaten, die Planung und Ausführung des Druckjobs, die Übergabe an die Weiterverarbeitung des Druckproduktes bis hin zur Auslieferung und Abrechnung. HEIDELBERG präsentiert dazu auf der drupa autonomes Drucken End-to-End für Akzidenz- und Verpackungskunden.

drupa 2024: „Unfold Your Potential“ in Düsseldorf und Wiesloch-Walldorf

Heidelberg zeigt an zwei Standorten, wie Druckbetriebe ihr Leistungsvermögen steigern können: In Düsseldorf präsentiert das Unternehmen für die Anforderungen an die industrielleVerpackungsproduktion in Halle 1 einen durchgängigen hochautomatisierten Packaging-Workflow. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich unter Kostendruck und sich ändernden Rahmenbedingungen die eigene Wettbewerbsfähigkeit ausbauen lässt. Im Experience Center stellt HEIDELBERG die vielfältigen Leistungen jenseits der reinen Maschinentechnologie vor. Hier werden KI-basierte Analysetools,intelligente Assistenzsysteme, Online-Servicedienstleistungen oder nachhaltige Produktionslösungen dargestellt.

Am Standort Wiesloch-Walldorf geht es um Geschäftspotenziale über die gesamte Bandbreite desHeidelberg Portfolios. Hier zeigt das Unter- nehmen die gesamte Produktpalette inklusive der Maschinen und Softwarelösungen für alle Marktsegmente von Commercial über Packaging bis hin zu Label Printing, von Bogenoffset- über Digital- bis hin zu Flexodruck, von Produkten für kleine Unternehmen bis hin zu vollautomatisierten Produktionslinien.

