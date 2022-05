Großes Retrofit an Commander bei OÖN Druckzentrum

Die Rollenwechsler, die Drucktürme, die Falzapparate, die Maschinensteuerung und die Leitstände der Commander werden sowohl mechanisch als auch elektronisch auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die Maschinensteuerung und die Leitstände werden auf die neueste EAE-Technik umgestellt. Eine Farbdichteregelung und eine Farb- und Schnittregisterregelung von QIPC werden nachgerüstet. Farbwerke, Rollenwechsler und Falzapparate werden mechanisch überholt. Außerdem werden die Sprühbalken erneuert und alle Hauptantriebe gewartet.

Koenig & Bauer wird bei dem Projekt als Generalunternehmer auftreten. »Ein Teil der Anlage wird im kommenden Jahr 20 Jahre alt und erfüllt jeden Tag ihren Job. Wir wollen uns für die Zukunft richtig aufstellen – denn wir glauben nach wie vor an die gedruckte Zeitung. Mit diesem Retrofit sehen wir uns sehr gut aufgestellt«, so Ronald Sonnleitner, Geschäftsführer des Druckzentrums. Das Steuerungsretrofit wird in drei Abschnitten durchgeführt, um die tägliche Produktion konstant zu gewährleisten. Im Winter 2022 wird das Projekt abgeschlossen.

175 Millionen gedruckte Zeitungen pro Jahr

Das Druckzentrum der Oberösterreichischen Nachrichten in Pasching ist eines der modernsten Druckereien in Österreich. 300.000 Druckplatten, 180.000 Kilogramm Druckfarbe und knapp 12.000 Tonnen Papier werden im Jahr verbraucht. Dank einer Gesamtfläche von 1.200 Quadratmetern Solarpanelen kann sich das Unternehmen zu 90 Prozent selbst mit grünem Strom versorgen. Das Flaggschiff des Unternehmens sind die OÖ Nachrichten. Daneben werden auch Monatszeitungen, Wochenzeitungen, Verbandszeitungen, Gratiszeitungen, Zeitungsbeilagen und Flyer gedruckt.