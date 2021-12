Gmund Award 2021 – Die Jury hat entschieden

Gewinner Kategorie Mailing

Seraph Design für New World Symphony // Gala Einladung

Die Agentur Seraph Design aus Miami zeigt mit der Einladung zur Gala anlässlich des 32-jährigen Bestehens der New WorldSymphony unter dem Motto „A World Difference“ deren globalen Einfluss auf die Welt der klassischen Musik. Verpackt in einekomplexe handgefaltete Weltkarte überzeugt dieses Werk mit Lakepaper Blocker sowie Gmund Matt 86 und 89 auf ganzer Linie.Eingesetzte Techniken: vierfarbige Lithografie, Heißfolie und Stanzung.

Gewinner Kategorie Art

Shueisha Inc. für die Shueisha Manga-Art Heritage // Kunstdrucke

Durch die Kombination von Gmund Cotton und Letterpress sowie den Einsatz der neue Blockchain Technologie ist eine andere Artvon Kunst entstanden. Das Shueisha Publishing House aus Tokio ist neben vielen anderen Geschäftsfeldern spezialisiert auf diejapanischen Comics „Manga“ und möchte diese durch die außergewöhnlichen Kunstdrucke als Kunstform etablieren. DerBuchdruck auf einer Heidelberger aus dem Jahr 1960 ist eine haptische Sensation und der verdiente Gewinner in dieser Kategorie.

Gewinner Kategorie Business

Dauphin Human Design Group GmbH & Co. KG // Packaging und Broschüren

Die Dauphin-Gruppe ist ein weltweit agierender Anbieter von Sitzlösungen, Raumgestaltungs- und Büromöbelsystemen. In derUnternehmensgruppe spielen die Aspekte Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eine ganz wesentliche Rolle. Diese wurdenkonsequent in den eingereichten Boxen und Broschüren umgesetzt. Dafür wurden gleich mehrere Kollektionen von GmundPapier verwendet: U.a. Gmund Colors Matt 63, 01 und 99 sowie Gmund Bauhaus Dessau. Durch Heißfolienprägung, Druck 2/0Pantone und Druck 4/4 Euroscala inkl. Relieflack sind äußerst stimmige hochwertige Unternehmensbotschafter entstanden, diedie Philosophie der Dauphin-Gruppe perfekt widerspiegeln.

Gewinner Kategorie Packaging

FYFF AG für die Retterspitz Duftserie „Juniper“ // Verpackung und Etiketten

Für den Kunden Retterspitz entwickelte die Agentur FYFF AG eine komplett nachhaltige Verpackungsserie für die Duftserie „Juniper“.Eine Sondergrammatur des Gmund Bio Cycle in 350g überzeugte bei der Verpackung mit einer individuellen Oberflächenstruktur undeiner Konturstanzung. Auch bei den Etiketten wurde auf eine Sonderproduktion eines Haftpapieres mit Oberflächenstruktur auf Basisdes Gmund Bio Cycle gesetzt. Die ökologische Verpackung aus Recyclingpapier punktet mit Ihrem schlichten sehr reduzierten Designund einer über alle Tools sehr stimmigen CI.

Gewinner Kategorie Private

Bölling GmbH & Co KG // Hochzeitskarten

Die Bölling GmbH & Co KG ist ein Veredelungsbetrieb, der althergebrachte Techniken mit modernsten Verfahren verbindet. Bei derHochzeitskarte „Wir haben ja gesagt“ beeindruckt das Spiel mit Licht und Schatten, erzeugt durch eine sehr tiefe Blindprägung. Eswurde keine Druckfarbe eingesetzt, die Karte besticht durch „Papier Pur“. In Zeiten von digitaler Kommunikation hochwertigeKarten zu verschicken, zeugt von Klasse. Eingesetzt wurde ein kaschiertes Gmund Hanf 100% 640g/m² Papier. Die Banderolenwurden aus Gmund Cotton hergestellt. Dazu gab es die passenden Umschläge aus dem Gmund Colors System.

Gewinner Kategorie Corporate

Wiesendanger Medien GmbH für den VDMB // Jahresmagazin

Das VDMB-Jahresmagazin 2020 nutzt alle für ein Printprodukt zur Verfügung stehenden Möglichkeiten: hochwertiges Papier inunterschiedlichsten Varianten, mehrere Drucktechniken, zahlreiche zum Teil sehr anspruchsvolle und selten verwendeteVeredelungen sowie eine handwerklich herausfordernde Bindung. Dabei haben alle Maßnahmen immer einen konzeptionellen Hintergrund und einen Bezug zum anspruchsvollen und hochrelevanten Inhalt. Zum Einsatz kamen LED UV-Offsetdruck (u.a. mitDeckweiß), Heißfolienprägung, Spiegelfoliencellophanierung, ein Pop-up-Objekt und Layflat-Bindung mit Fälzelband. Gedruckt wurde auf verschiedenen Gmund Colors Papieren, inklusive Gmund ColorsTransparent.

Gewinner Kategorie Book

Druckerei Vogl GmbH & Co. KG // Fotobuch

Die großartige Haptik des Papiers harmoniert perfekt mit den sensationellen Bildern von Natur und Menschen. DieBilderwiedergabe im LE-UV Offsetdruck ist auf Lakepaper Blocker Papier perfekt gelungen. Die Betrachtung erzeugt das Gefühl,fast selbst in der Szene zu verweilen. Durch die matte Oberfläche des Papiers gibt es keine Spiegelung oder Glanzeffekte. DerFreirücken sorgt für ein besseres Aufschlagverhalten, die schwarze Heißfolie auf Leinen für Titel & Rücken für einen hochwertigen Einstieg.

Sonderpreis Green Innovation

Goldbuch Georg Brückner GmbH // Papeterie

Goldbuchs Hanf-Papeterie kombiniert besonders nachhaltiges Gmund Hanf 100% Papier mit nachhaltiger Weiterverarbeitungim traditionellen Familienunternehmen zu langlebigen Design- Objekten. Die Druckfarben auf Basis nachwachsender Rohstoffe, 100% Ökostrom in der Weiterverarbeitung und kurze Wege statt CO2-intensivem Import aus Fernost.

Notizbücher, Aktenordner oder Fotoalben wurden im Offset bedruck und per Hand mit einer Blindprägung auf Baier-Prägepresse veredelt. Die Produkte gestatten das Aufbewahren von Erlebnissen – seien es Fotos, Dokumente oder Notizen– in besonders langlebigen „analogen Archiven“ mit viel Raum für eigene Kreativität und Individualität.

Ehrenpreis Paper meets Music

DruckTeam GmbH // Ein Bild aus 48 Bildern

In der POP Up Art Ausstellung „Blumen für Elise“ im Beethoven Jahr 2020 wurde der Gedanke geboren, mit Hilfe von digitalerstellten Bildern des Künstlers Tobias Schreiber Beethoven Portraits in einer neuen Form zu präsentieren. Die Gmund Colors MattKollektion bot die perfekte Lösung, um das Zitat „Nur die Harmonie vermag die Leidenschaft zu erwecken“ von Beethoven zuerfüllen. 48 Bilder, 1 Bild im Ganzen! Gedruckt im Digitaldruck. Der perfekte Einsatz aller Gmund Colors Farben, um Musik mitPapier verschmelzen zu lassen.

