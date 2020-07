Fusion im Papiergroßhandel unter Dach und Fach

In der Bündelung der Kräfte beider Unternehmen, einem vereinheitlichten Sortiment und einer stärkeren Logistik sieht die Inapa Group die richtige strategische Antwort auf aktuelle und künftige Herausforderungen im Papiergroßhandel. Thomas Schimanowski, CEO der Inapa Deutschland GmbH: „Wir sind stolz, dass uns eine Fusion auf Augenhöhe gelungen ist, die in einer offenen und lösungsorientierten Art und mit viel Engagement von beiden Seiten vorbereitet wurde. Gemeinsam wird es uns leichter fallen, das zu bewahren, was beide Großhändler bereits vor dem Zusammenschluss auszeichnete: Kundennähe, ein exzellentes Sortiment, ein hohes Servicelevel und eine starke Logistik. Deshalb gilt es nun, unsere vorhandenen Stärken mit einem noch individuelleren Angebot und verbesserten Beratungsleistungen weiter zu entwickeln und die dafür nötigen technischen Innovationen zügig umzusetzen.“

Bei der Harmonisierung der Sortimente wurde vor allem Wert darauf gelegt, auch in Zukunft alle Bedarfe der Kunden zuverlässig und mit höchster Qualität zu bedienen, mit starken Dachmarkenkonzepten und Spezialitäten für jede Anwendung. Die Sortimentsbereiche individuelle Verpackungslösungen und Large Format Printing werden weiterhin von den Tochtergesellschaften Inapa Packaging GmbH und Inapa ComPlott GmbH (ehemals ComPlott Papier Union) repräsentiert. Für starke maßgeschneiderte Logistiklösungen der Unternehmensgruppe steht der Geschäftsbereich Inapa Logistics der Inapa Deutschland GmbH – von der Beschaffungs- und Transportlogistik bis hin zu Fulfillment-Dienstleistungen.

