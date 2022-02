Neue Service & Support Direktorin bei Canon Austria

»Ich freue mich, dass wir mit Andrea Arlow eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Service & Support begrüßen dürfen«, so Hermann Anderl, Geschäftsführer von Canon Austria. »Der von Andrea Arlow verantwortete Bereich spielt eine wesentliche Rolle in unserem Unternehmen.«

In der neuen Position verantwortet Arlow die Abteilung Service und Support sowie Professional Services. »Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde gemeinsam mit meinem Team nicht nur attraktive Service- und Preisangebote entwickeln, sondern auch sicherstellen, dass unsere Kunden die besten Dienstleistungen und Service für ihre Druck- und Dokumentenmanagement-Lösungen erhalten«, erklärt Arlow.

Die studierte Betriebswirtin begann ihre Berufslaufbahn 2002 bei Canon als Produktmanagerin für den osteuropäischen Markt. In den darauffolgenden Jahren war sie als Regional Sales and Marketing Manager für den Vertrieb von Druckern in 12 Ländern sowie die Entwicklung und Vermarktung von Canons Serviceangeboten im österreichischen B2B Markt verantwortlich. bdrea ArlowSeit 2017 verantwortet sie als Senior Professional Services Manager das Consulting, die Implementierung und das Projektmanagement für Canons Softwarelösungen.

