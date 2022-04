Estermann Druck verstärkt Führungsteam

Fast 40 Jahre nach der Gründung durch Ing. Norbert Estermann beschäftigt die Offset- und Digitaldruckerei heute mehr als 70 Mitarbeiter*innen und ist ein beliebter Arbeitgeber in der Region. Peter Estermann, selbst seit 25 Jahren im Unternehmen, ist akad. geprüfter Unternehmensleiter und seit 2005 in der Geschäftsführung. Mit Anfang April hat er nun einen zweiten Geschäftsführer berufen: den langjährigen Mitarbeiter Alois Höller. Er begann 1998 seine Karriere bei Estermann mit der Lehre als Offsetdrucker. Seither arbeitete er in allen wichtigen Produktionsbereichen – Druck, Arbeitsvorbereitung, Kundenbetreuung, Technik, Unternehmens-IT. Zu seinen herausragenden Aufgaben zählten der Aufbau der Bereiche Digitaldruck, variabler Datendruck & Datenmanagement.

V.l.: Peter Estermann, DI Norbert Estermann, Alois Höller.

Mit einer starken Spezialisierung auf hochwertige Druckprodukte, außergewöhnliche Mailings, spezielle Kartonagen und vielfältigste Veredelung bedient das Unternehmen aus Aurolzmünster bei Ried i.I. eine Vielzahl namhafter Kunden im In- und Ausland. Immer dann, wenn 08/15 nicht genug ist, kommt sehr oft Estermann ins Spiel.

Gemeinsam werden Peter Estermann und Alois Höller das erfolgreiche Unternehmen führen und weiterentwickeln, um dem eigenen Credo und den Ansprüchen der Kunden und des Marktes gerecht zu werden.