Xerox trennt sich vom PARC

Xerox trennt sich von seinem legendären Palo Alto Research Center (PARC) und überträgt es an das gemeinnütziges Forschungsinstitut SRI International. Dieser Schritt ermöglicht es Xerox, sich voll und ganz auf die Entwicklung neuer Innovationen im Bereich der eigenen Druck-, Digital- und IT-Dienstleistungen zu fokussieren, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Xerox PARC wurde 1970 gegründet und im Jahr 2002 als eigenständiges Unternehmen etabliert. Die Organisation war Wegbereiter für zahlreiche technologische Entwicklungen, darunter das Ethernet, der Laserdruck und die grafische Benutzeroberfläche. SRI sei der optimale Partner, um die nächste Wachstumsevolution für PARC einzuleiten.

»Unsere Kunden stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt«, sagte Steve Bandrowczak, Chief Executive Officer bei Xerox. »Die Entscheidung ermöglicht es sowohl Xerox als auch PARC, sich auf die Bereitstellung von Innovationen und Lösungen zu konzentrieren, die ihren eigenen Stärken und Fähigkeiten entsprechen. Mit dieser Vereinbarung werden die tiefgreifenden technischen Innovationen von PARC von SRI unterstützt, während Xerox seine Abläufe vereinfachen und optimieren und seine Lösungen auf die fortlaufende Entwicklung der Hybridarbeit konzentrieren kann.«

»SRI International und PARC haben in den letzten Jahrzehnten viele der weltweit bedeutendsten Innovationen entwickelt«, sagte David Parekh, CEO von SRI International. »Wir freuen uns sehr, die Weltklasse-Talente von PARC in unserem Team willkommen zu heißen und gemeinsam ein neues Kapitel in der Forschung aufzuschlagen.«

Xerox hat mit dem Technology Exploration and Innovation Programm eine Vereinbarung abgeschlossen, in dessen Rahmen das SRI Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für Xerox erbringen wird. Im Rahmen des gemeinsamen Programms werden Xerox und SRI Themenbereiche definieren, die für das Kerngeschäft von Xerox in den Bereichen Druck, Digitaltechnik und IT-Services relevant sind, mit dem endgültigen Ziel, Proofs-of-Concept und Roadmaps für die Implementierung zu erstellen. Xerox wird außerdem ein eigenes Innovationszentrum im PARC beibehalten, in dem Sitzungen, Demonstrationen und jährliche Konferenzen für seine Kunden stattfinden.