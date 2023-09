End-to-End-Ökosysteme für die Etikettenproduktion

Vor weniger als einem Jahrzehnt gab das Unternehmen zum ersten Mal seine Pläne zum Eintritt in den Etikettendruckmarkt bekannt. In diesem Jahr nutzte Konica Minolta die Labelexpo als Plattform, um innovative End-to-End-Ökosysteme zu präsentieren, die Kunden und Interessenten neue Wege in der digitalen Etiketten- und Verpackungsproduktion aufzeigen sollen. Gemeinsam mit MGI Digital Technology und anderen Partnern präsentierte Konica Minolta mehrere Systeme in realen Anwendungen.

Ein Highlight war die AccurioLabel 400. Das digitale Single-Pass-Etikettendrucksystem von Konica Minolta kam Anfang 2023 auf den Markt. Die AccurioLabel 400 zielt auf hochvolumige Etikettendruckmärkte ab und produziert mit einer Geschwindigkeit von bis zu 39,9 Metern pro Minute. Zu ihren Vorteilen zählen eine automatische Farb- und Dichtesteuerung und die Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten durch eine fünfte Farbstation mit weißem Toner.

Ebenfalls gezeigt wurde die Systeme JETvarnish 3D Web 400 und Octopus Web von MGI. Ein weiteres Exponat war die AccurioLabel 230 von Konica Minolta. Das tonerbasierte Etikettendrucksystem ist im Verbund mit der DC330Mini von Grafisk Maskinfabrik (GM) zu sehen, das in Zusammenarbeit mit der Industrial Inkjet Ltd. (IIJ) u.a. auch eine Lösung für den Sicherheitsdruck mit speziellen UV-Tinten bietet.

Umfassende Software-Suites – darunter AccurioPro Flux Label Impose und Accurio Pro Dashboard – waren Teil der Präsentation von End-to-End-Ökosystemen, die den Verarbeitern neue Möglichkeiten im Etikettendruck eröffnen. »Die Labelexpo bietet uns die perfekte Gelegenheit, unser umfassendes End-to-End-Ökosystem zu vorzustellen«, sagt Mirko Pelzer, Portfolio & Offering Management Professional Printing bei Konica Minolta. »Nachdem wir vor weniger als acht Jahren unsere ersten Produkte auf dem Markt für digitale Etiketten eingeführt haben, konnten wir inzwischen mehr als 1.200 Systeme weltweit platzieren.«

Weitere Informationen: