Der kompakte Einstieg in den Digitaldruck

Als Nachfolger der AccurioPrint C759-Serie punkten die neuen Systeme der C750i-Serie mit verkürzten Durchlaufzeiten und Zuverlässigkeit. Innovative Funktionen sollen unnötige Fehldrucke reduzieren und eine erweiterte Auftragsverwaltung und Workflow-Automatisierung bieten. Das Modell AccurioPrint C750i aus der C750i-Serie wird bereits in der Standardausstattung mit einem Fiery Controller geliefert. Mit einer Vielzahl an integrierten Farbmanagement-Funktionen erfüllt er die Ansprüche im professionellen Umfeld.

Speziell an Hausdruckereien sowie Filialisten richtet sich der AccurioPrint C750i Flux. Er wird mit der Konica Minolta Workflow und Make-Ready Software AccurioPro Flux Essential ausgeliefert. Sie wird über den Emperon Controller von Konica Minolta angesteuert.Die AccurioPro Flux Suite kann je nach Bedarf und Anforderung des Kunden mit zahlreichen Funktionen erweitert werden.

Zu den aktualisierten Funktionen des AccurioPrint C750i gehören neue Endverarbeitungsoptionen wie der Dreifachfalz, verbesserte Sicherheitsfunktionen und eine anpassbare grafische Benutzeroberfläche. Beide Modelle drucken mit bis zu 70 Seiten pro Minute in Farbe (75 Seiten pro Minute in Schwarzweiß), haben eine hohe Medienbandbreite von 52 g/m²

Cord Hashemian, Produkt Marketingmanager im Produktionsdruck bei Konica Minolta Business Solutions Deutschland, sagt: „Einfache Bedienbarkeit und hohe Leistung sind in den schnelllebigen Unternehmen von heute die Voraussetzung, um maximale Effizienz zu erzielen und alle Büroarbeiten schnell und unkompliziert zu erledigen. Gleichzeitig muss die vollständige Integration in Cloud-Services und die Unterstützung der wichtigen Unternehmensprozesse zum richtigen Zeitpunkt gewährleistet sein, sodass alle Workflows immer sicher und effizient sind. Der AccurioPrint C750i bietet all dies und mehr und ist mit der neuesten Sicherheitstechnologie ausgestattet.“