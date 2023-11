Automatisierung der Zeitungsproduktion

Aufbauend auf 20 Jahren Erfahrung setzt ECO3 seine Mission fort, die Automatisierung in der Zeitungsproduktion mit der Arkitex-Workflow-Lösung voranzutreiben. Mit der neuesten Version ermöglichtECO3 Zeitungsbetrieben jeder Größe den Wechsel in die Cloud und bietet eine stärkere Integration mit Systemen von Drittanbietern. »Es ist ein Beweis für die anhaltende Leistungsfähigkeit von Arkitex, dass es weiterhin die Workflow-Lösung Nummer 1 im Zeitungsdruck ist. Wir sind stolz darauf, dass diese modulare und skalierbareSoftware dazu beiträgt, jeden Tag weltweit Hunderttausende Nachrichtenseiten zu produzieren«, sagt Andy Grant, Global Head of Software bei ECO3. » ECO3 investiert weiterhin stark in die Entwicklung vonZeitungs-Workflow-Lösungen, insbesondere um die gesamte Arkitex-Software-Suite auf neue Marktanforderungen und Herausforderungen zu optimieren.“

Umzug in die Cloud

Arkitex Production 6.0 macht das Cloud-Funktionalität einem breite nPublikum zugänglich, indem es seine Mandantenfähigkeiten nutzt. Für kleinere Zeitungsdruckereien ermöglicht die Kombination vonMandantenfähigkeit mit der Cloud, ihre Systeme auf einen externen Server zu verlagern, der von ECO3 gehostet wird, und so ihren internen IT-Hardware-, Software-Handling und Serviceaufwand zu reduzieren.

In der Zwischenzeit können größere Kunden in einen eigenen Multi-Tenant-Server investieren, um dieStandorte innerhalb einer Zeitungsgruppe zu konsolidieren. Um die Benutzerinteraktion zu optimieren,bietet Version 6 jetzt eine vollständige Integration mit Authentifizierungsdiensten von Drittanbietern, die in der Zeitungsbranche häufig für Single Sign-On verwendet werden.

»Da immer mehr unserer Kunden ihre Systeme in die Cloud verlagern, erweitert ECO3 die Arkitex-Workflow-Lösungen um fortschrittliche Funktionen, die einen reibungslosen und effizienten Betrieb gewährleisten. Dadurch können kleinere Kunden die Vorteile cloudbasierter Systeme zuoptimierten Kosten voll ausnutzen und gleichzeitig die Sicherheit aufrechterhalten, als ob sich dasSystem an ihrem eigenen Standort befände«, betont Grant. „Zeitungsdruckereien können sichersein, dass ihre Software immer auf dem neuesten Stand ist und ihr System optimal funktioniert,sodass sie sich auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können – den Druck hochwertiger Zeitungen.“

Mit Arkitex 6.0 geht das Unternehmen den nächsten Schritt in der Automatisierung, indem es die Integration von Sortiersystemen von Drittanbietern in den Plattenherstellungs-Workflow für ein optimales Zeitmanagement verbessert. Dies zeigt deutlich das Engagement von ECO3 als Komplettlösungsanbieter, wertvolle Partnerschaften aufzubauen, um den höchsten Grad an Automatisierung zu liefern, der den Anforderungen der Branche entspricht.

Darüber hinaus werden Arkitex Portal für die Interaktion und Kommunikation mit externen Kunden und ArkitexCourier, die Seitenübertragungslösung für die Dateiverteilung, in Version 6 in Arkitex Production migriert. Dadurch wird eine engere Integration externerKunden jeder Größe ermöglicht und der Workflow weiter optimiert.

Weitere Informationen: