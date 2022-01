EFI fokussiert sich auf den Inkjetdruck

Deshalb hat EFI seinen Geschäftsbereichs eProductivity Software („EPS“) für Verpackungs- und Drucksoftware an die Symphony Technology Group (STG) verkauft. EFI und EPS werden weiterhin mit ihren gemeinsamen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um den gegenseitigen Erfolg sicherzustellen. Diese Neuausrichtung ermöglicht es EFI, die Investitionen in die Geschäftsbereiche Inkjet und Fiery zu beschleunigen, um die Wachstumschancen zu nutzen und die Expansion in Märkte voranzutreiben.

„Wir wollen zunehmend neue Bereiche wie E-Commerce, Direct-to-Garment, also den digitalen Direktdruck auf Bekleidung, und andere schnell wachsende Segmente bedienen“, so Jeff Jacobson, CEO und Executive Chairman von EFI. „Wir tätigen erhebliche Investitionen, um weiterhin Marktführer in den Bereichen Verpackung und Wellpappe, Werbetechnik, Textilien und Dekor zu sein.“

Ungeahnte Chancen ergreifen

Der Sektor des industriellen Inkjet-Drucks bietet zahlreiche Möglichkeiten in bestehenden und angrenzenden vertikalen Märkten zu expandieren. EFI Inkjet wird seine Position im Bereich der auflagenstarken Shuttle- und Single-Pass-Inkjet-Technologie, die das Unternehmen derzeit in Hochleistungsprodukten für die Branchen Verpackung und Wellpappe, Werbetechnik, Textilien und Baumaterialien/Dekoration einsetzt, weiter ausbauen.

Innovation und Wachstum im Digitaldruck

Der Geschäftsbereich Fiery bleibt der weltweit führende DFE-Anbieter, der die in vielen vertikalen Märkten wie Verpackungs-, Beschilderungs- und Akzidenzdruck geforderte hohe Leistung mit fortschrittlichen Fiery Lösungen für High-End-Drucker und -Druckmaschinen vieler großer Hersteller ermöglicht. Das Fiery Produktportfolio umfasst Farbalgorithmen, Cloud-Technologie und viele andere Lösungen, die die Produktionszeit verkürzen und die Druckqualität erhöhen sollen.

Investitionen unter dem neuen Eigentümer

STG, der neue Eigentümer von EPS, ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Investitionen in Software-, Datenanalyse- und softwaregestützte Technologiedienstleister konzentriert und EPS dabei unterstützen wird, seinen Kunden aus der Verpackungs- und Druckbranche einen höheren Mehrwert zu bieten und sein globales Wachstum zu beschleunigen. STG hat diese Übernahme am 30. Dezember 2021 abgeschlossen.

