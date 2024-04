Ein KI-Designtool für die Druckveredelung

Scodix AI nutzt die Erkenntnisse aus umfangreichen Datenbanken mit Scodix-veredelten Seiten, um den Designprozess zur Veredelung zu automatisieren. Scodix bedient damit die wachsende Nachfrage nach Automatisierungstools bei Druckdienstleistern und Designern und nutzt dafür KI.

Der automatisierte Designprozess analysiert Entwürfe, bevor er intelligente Designentscheidungen vorschlägt, so dass auch unerfahrene Designer die Möglichkeit haben, ihre Drucke mit einer Veredelung aufzuwerten. Scodix AI kann zusammen mit Scodix Sense und Scodix Foil verwendet werden, so dass Grafik auch komplexe Designs mit glänzenden und geprägten Texturen erzielen oder personalisierte, folienbeschichtete Druckprodukte herstellen können.

Da der Prozess des Scodix AI-Algorithmus in einer sicheren Cloud stattfindet, ist die Technologie mit jeder Weboberfläche kompatibel und lässt sich nahtlos in Web-to-Print und Online-Shops integrieren. »Wir bei Scodix sind stolz darauf, die Grenzen in der Veredelung zu verschieben und bieten unseren Kunden mit dem KI-Tool die Möglichkeit neue Geschäftsfelder zu erschließen«, sagt Eli Grinberg, CEO und Mitbegründer von Scodix.

Scodix wird das KI-Tool auf der drupa 2024 am Stand E11 in Halle 5 vorstellen.

