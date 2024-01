Ein DTG-Drucker für den Einstieg mit weißer Tinte

Der SureColor F1000 soll kleinen Unternehmen, Einzelhändlern und ambitionierten Anwendern sehr viele Möglichkeiten bieten, um ihre Projekte umzusetzen . Mit seiner PrecisionCore Micro TFP-Druckkopftechnologie in Verbindung mit der NV-Technologie (Nozzle Verification) erzielt der SC-F1000 eine hohe Farbstabilität und Farbwiederholbarkeit. Das Gerät ist ab Mai 2024 im qualifizierten Fachhandel verfügbar.

Der Drucker setzt die neuen UltraChrome DG2 Tinten ein, die ein Ausbluten von Gelb und Schwarz vermeiden und lebendige Farben produzieren. Er bedruckt eine Vielzahl von textilen Materialien und ist daher gut geeignet für das DTG- und DTFilm-Umfeld. Mit ihm ist problemlos eine On-Demand-Produktion von beispielsweise T-Shirts, Kapuzenpullover, Taschen, Sweatshirts oder Kissen möglich.

Mit seinem kompakten, platzsparenden Design findet der neue Drucker auch in beengten Umgebungen Platz. Weil das Gerät keinen Lüfter benötigt, lässt es sich sogar direkt an einer Wand aufstellen. Eine große Abdeckung des Druckers vereinfacht das Einlegen des zu bedruckenden Stoffes oder der zu bedruckenden Folie. Ein Set von Sensoren erkennt Unebenheiten und Wellungen des Materials und vermeidet so kostspielige Fehldrucke. Der Drucker besitzt außerdem eine automatische Höhenjustierung, die die Druckunterlage ohne manuellen Eingriff auf die optimale Höhe einstellt.

Achim Bukmakowski, Head of Commercial & Industrial Printing von Epson in der Region DACH, erklärt: »Die Nachfrage nach einem DTFilm-Einstiegsmodell ist in der letzten Zeit erheblich gestiegen. Dieses neue Produkt von Epson ist eine sehr preisgünstige Lösung, um Firmen den Einstieg in diesen Markt zu erleichtern. Der SC-F1000 liefert eine herausragende Qualität und viele produktivitätssteigernde Funktionen.«

