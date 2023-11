Jeder Veranstaltungstag der Epson Production Days hat einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Während des ganzen Events stehen Experten von Epson und den teilnehmenden Partnerunternehmen bereit, um aufkommende Fragen zu klären.

Am ersten Tag, 21. November, steht die Herstellung von Signage-Produkten mit der Epson SureColor S-Serie und dem Epson Resindrucker SC-R5000(L) im Mittelpunkt. Am zweiten Tag, 22. November, liegt der Schwerpunkt auf den Themen Sublimations-, DTG- und DTFilm-Druck für die Produktion z.B. von Bekleidung, Heimtextilien und Werbeartikeln. Tag drei der Veranstaltung, 23. November, steht im Zeichen des UV-Drucks, hierbei insbesondere die Produktion besonders widerstandfähiger Signage-Produkte, auch auf starren Materialien mit dem SureColor V7000.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr. Veranstaltungsort ist das Industrial Solutions Center in der Otto-Hahn-Straße 4 im Deutschen Meerbusch. Anmeldungen sind ab jetzt unter www.epson.de/productiondays möglich.

„Seit Jahren sehen sich Druckdienstleister einer steigenden Nachfrage nach personalisierten Produkten gegenüber. Eigene Fotos oder selbst kreierte Designs finden sich auf Kissenbezügen, T-Shirts, Tapeten, Tassen oder Trinkflaschen. Die Auflagen solcher Druckmaterialien sind dabei naturgemäß klein. Für Druckdienstleister ist es teilweise schwierig, in diesem Umfeld wirtschaftlich zu arbeiten“, sagt Achim Bukmakowski, Head of Sales Commercial & Industrial Printing CEE & DACH. »Wir haben Produkte und Lösungen, die sich in der Praxis bewährt haben. Wir möchten Druckdienstleistern mit unseren Production Days die Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand über die unterschiedlichen Anwendungsfelder zu informieren und mit unseren Experten ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns über Ihren Besuch.«

