Digitalisierung der Schilderproduktion

Der Industrieschilderhersteller Künkler aus dem deutschen Unnau erweitert seine digitale Produktion durch die Investition in eine Flachbettdruckmaschine des Modells Fujifilm Acuity Prime 30. Mit der Druckmaschine kann das Unternehmen die Nachfrage nach kleineren Stückzahlen hochwertiger, personalisierter Schilder mit anspruchsvollen Designs erfüllen.

Seit über sechzig Jahren produziert das Traditionsunternehmen Schilder nach Maß für verschiedene Industriezweige. Künkler ist seit seiner Gründung 1959 gewachsen und stets bestrebt, seine Kunden umfassend und zufriedenstellend zu bedienen. Geschäftsführer Andreas Altenburg erklärt: »In unserer Branche und insbesondere in unserer wettbewerbsintensiven Sparte ist Digitalisierung mehr denn je unverzichtbar. Unsere Acuity Prime 30 wurde im Juni 2022 installiert. Mit ihren sieben Farbkanälen (CMYK + Weiß, Lack und Primer) und dem ColorGATE-RIP können wir unsere digitale Produktion erweitern und neue Produkte anbieten, die vorher nur im Siebdruck möglich waren. Die Geschwindigkeit und Qualität der Maschine ist beispiellos.«

Künkler verglich Maschinen verschiedener Hersteller und entschied sich dann für die Acuity Prime 30. »Ausschlaggebend waren hauptsächlich drei Punkte: die außergewöhnliche Tintenqualität, das wettbewerbsfähige Preis-Leistungs-Verhältnis und die hervorragende Unterstützung durch das Fujifilm-Team«, so Altenburg. Gerade die Tintenqualität sei für Schilderhersteller aufgrund der großen Bandbreite verarbeiteter Metalle und Kunststoffe entscheidend. Sie sorgt für scharfe Kanten und haftet selbst ohne Primer hervorragend auf einer Vielzahl von Materialien. Und bei Einsatz von Primer ist die Beständigkeit der Tinte gegen Chemikalien und Reinigungsmittel unschlagbar. Künkler plant zur weiteren Digitalisierung zusätzliche Investitionen in Laser-, Fräs- und Schneidemaschinen. Damit kann das Unternehmen seine Position in einem wettbewerbsintensiven Markt behaupten und die Kunden weiterhin bestmöglich bedienen.

