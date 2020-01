EFI bekommt einen neuen CTO

Edwards verfügt über langjährige Berufserfahrung in leitender Position sowie in der Forschung und Entwicklung. Vor seiner Ernennung zum CTO von EFI war Edwards CEO von Xaar, einem in Cambridge, England, ansässigen Entwickler von Inkjet-Druckköpfen und Chairman von Xaar 3D Ltd, dem Joint-Venture-Unternehmen mit Stratasys Ltd für den 3D-Druck. Vor seiner Tätigkeit bei Xaar war Edwards bis 2015 Präsident des Geschäftsbereichs Digital Printing & Enterprise Business von Kodak. In dieser Funktion war er für flexible Verpackungs-, Funktions- und elektrofotografische Drucklösungen sowie für Akzidenz- und Inkjetdruck-Lösungen mit einem Umsatz von insgesamt ca. 800 Mio. US-$ verantwortlich..

„In unserer Branche gehört Edwards zu den erfahrensten technischen Experten und vereint umfassendes technisches Know-how mit nachweislichen Geschäftserfolgen“, so Jeff Jacobson, Chairman und CEO von EFI. „Aus meiner Sicht ist keine andere Person in unserer Branche besser geeignet, um die strategische und technische Entwicklung von EFI federführend zu leiten.“

„Während meiner Tätigkeit bei Xaar war EFI ein Kunde von mir. Daher weiß ich sehr wohl, welche großartigen Möglichkeiten EFI nun zur Weiterentwicklung seines Portfolios hat, das viele weltweit führende digitale Inkjetdruck- und Workflow-Lösungen umfasst“, erklärte Edwards. „Mit seinem herstellerunabhängigen Ansatz nutzt EFI die Druckkopftechnologie verschiedenster Anbieter. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Inkjetdruck einzubringen, um die Wertschöpfung aus dieser Strategie zu erhöhen und den Best-of-Breed-Ansatz von EFI zu optimieren.“