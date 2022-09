Fujifilm: Peak Performance Print Experience in Brüssel

Neben einer Reihe von brandneuen Funktionsmerkmalen und Weiterentwicklungen zeigt Fujifilm bei der Peak Performance Print Experience auch die neue Jet Press 750S High Speed. Die B2-Inkjetdruckmaschine wird auch bei live zu sehen sein. Ebenfalls präsentiert werden neue Eindruckkonfigurationen, bei denen sich Samba-Druckköpfe, Tinten und Bildoptimierungstechnologien zu hybriden oder kundenspezifischen Drucksystemen verbinden, die vollständig in verschiedene konventionelle Produktionsprozesse integriert werden können. In Verbindung mit dem Eindruck-Portfolio von Fujifilm steht auch eine Live-Streaming-Präsentation des kürzlich übernommenen europäischen Inkjet-Systemintegrators Fujifilm Unigraphica auf dem Programm.

Ein weiteres Element bei der Veranstaltung ist die neue Revoria-Reihe der digitalen Toner-Druckmaschinen. Dazu gehört beispielsweise die Vorführung der Revoria Press PC1120 – sie bietet in ihrer Klasse die größte Auswahl an Veredelungsoptionen. Dadurch erschließt sich dem Anwender ein erweitertes Anwendungspotenzial. Die Revoria Press E1 Series, eine Schwarzweiß-Produktionsmaschine mit vielfältigen Produktivitätsfunktionen und außergewöhnlicher Bildqualität, ist auch bei der Peak Performance Print Experience vertreten. Zudem werden neue Partnerschaften mit EFI, XMPie und ColorLogic vorgestellt.

Henning Rose, Geschäftsführer der Wegner GmbH, wird aus erster Hand erläutern, wie die Jet Press und die Revoria in seinem Unternehmen zu einer Transformation des Geschäfts beigetragen haben. Besucher des Events haben außerdem Gelegenheit, einschließlich einer technischen Vorschau einen ersten Blick auf die neue Print-on-Demand-Maschine zu werfen, deren offizielle Markteinführung noch für dieses Jahr geplant ist.

Nicht fehlen dürfen natürlich auch die neuesten Entwicklungen an Lösungen für den Etiketten- und Verpackungsdruck. Unter anderem wird live aus Japan erstmals die demnächst erhältliche Jet Press FP790 für den Druck flexibler Verpackungen vorgeführt. „Wir freuen uns sehr, wieder zur Peak Performance Print Experience einladen zu können“, so Taro Aoki, der Leiter des Bereichs Digital Press Solutions bei Fujifilm Europe. »Das erste Event war schon ein großer Erfolg – auf dieser Basis präsentieren wir in diesem Jahr sehr gern unsere neuesten Technologien. Die Jet Press 750S High Speed und die Revoria sind marktführend in Bezug auf Qualität und Leistung; bei unserer Eindrucklösung ist Flexibilität für die digitale Transformation gegeben. In unserem Advanced Print Technology Centre werden wir anhand unseres umfassenden Sortiments demonstrieren, wie Druckdienstleister mit Technologie von Fujifilm Spitzenleistungen erzielen können.«

Weitere Informationen: www.PeakPerformancePrint.com