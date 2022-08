Campus für den digitalen Textildruck

EFI Reggiani, der Unternehmensbereich für industriellen Textildruck von Electronics For Imaging, Inc. (EFI), hat den Grundstein für einen neuen Textilcampus gelegt, um das anhaltende Wachstum zu unterstützen. Der neue 20.000 Quadratmeter große Campus im italienischen Comun Nuovo in der Nähe von Bergamo soll bis Mitte des Jahres 2023 fertiggestellt sein.