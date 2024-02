drupa 2024: HP zeigt Innovationen für die Smart Factory

»Der Wandel in der Branche erfordert erhebliche Investitionen, Innovationen und die Zusammenarbeit mit Partnern, damit unsere Kunden schneller als die Branche profitabel wachsen können. Da wir die Branche weiter vorantreiben, freue ich mich, mehr über unsere Vision der Smart Factory zu berichten, die HP durch Innovationen in den Bereichen Automatisierung, Sicherheit und Nachhaltigkeit untermauert wird«, betont Haim Levit, Senior Vice President & Division President, HP Industrial Print. Bereits 2008 kündigte HP einen massiven Wandel in der Branche durch End-to-End-Lösungen an. Die HP T300, ein Inkjet-Rollendruckmaschine, veränderte etwa die Verlagsbranche. Im Jahr 2012 bestätigte die erste digitale Bogendruckmaschine im B2-Format das Engagement von HP für den Wandel der Branche und prägt die Druckindustrie bis heute. Im Jahr 2016 definierte HP die Rolle des Drucks mit digitalen Innovationen neu, die die Wirtschaftlichkeit der Druck- und Verpackungsindustrie veränderten.

Auf der drupa 2024 werden die grundlegenden Drucktechnologien von HP – Indigo, HP Thermal Inkjet und HP Latex – die Transformation der Branche weiter vorantreiben. Druckinteressierte aus der ganzen Welt können sich von den Auswirkungen der Innovationen in fünf Schlüsselbereichen überzeugen: Qualität, Vielseitigkeit, Produktivität, Kosten und Nachhaltigkeit.

Industrieller Druck

Auf der drupa will HP Produktionslösungen vorstellen, die für die Automatisierung von Produktionslinien für den kommerziellen Druck und den Verpackungsdruck entwickelt wurden. Mit dem breitesten Portfolio an Druckmaschinen für nahezu jeden Drucksektor und jede Anforderung in der Branche wird HP Innovationen präsentieren, die die Grenzen des bisher Machbaren erweitern sollen. Acht automatisierte Produktionslinien, werden auf der drupa vorgestellt und an die 80 Aufträge live produziert.

Großformatdruck

Mit neuen Lösungen für den LFP-Bereich will HP Druckdienstleistern unterstützen, die hohen Markt Anforderungen zu erfüllen, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und ihr Geschäft auszubauen. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der drupa 2024, und HP wird Maßnahmen vorstellen, mit denen die Emissionen des Unternehmens bis 2030 um 50 % zu reduzieren und Druck und Verpackung durch Technologien und innovative Zusammenarbeit weiter zu dekarbonisieren.

