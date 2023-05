Druck- und Medienbranche steigert 2022 Umsatz um 10 Prozent

2022 hat der Verband Druck Medien erstmals den Tag des Drucks am 20. Mai ausgerufen. Dieser Tag soll auf die Leistungen der Druck- und Medienbranche aufmerksam machen – und sowohl ihre wirtschaftliche Bedeutung als auch ihren Beitrag als Kulturgut würdigen. Das Jahr 2022 verlief für die Druck- und Medien durchwachsen. Österreichs Druckereien setzten im Jahr 2022 insgesamt 1,9 Milliarden Euro um. 69 Prozent davon wurden in Österreich erwirtschaftet, die Exportquote beträgt 31 Prozent. Rund 9.000 Personen arbeiten aktuell in den mehr als 800 Betrieben der Druck- und Medienbranche und produzieren Druckprodukte von Zeitungen über Folder, Broschüren, Plakate und Schaufensterdekoration bis hin zu Etiketten und Shop Ausstattung.

Papier: Preise stabilisieren sich

»Die Auftragslage und Nachfrage nach Druckprodukten ist sehr gut. Der Trend geht stark in Richtung crossmedialer Verknüpfung. QR Codes und Augmented Reality können auf Websites und weiterführende Informationen weiterleiten. Das spart Platz, ist spielerisch und macht den Erfolg von Print besser messbar“, berichtet Peter Sodoma, Geschäftsführer des Verband Druck Medien. Herausforderung für die Branche waren 2022 die Papier- und Energiekosten. Eine Tonne graphisches Papier Großformat holzfrei hat sich von Jänner bis Dezember 2023 um rund 32 Prozent verteuert und stand im Dezember im Durchschnitt bei 1.385 Euro pro Tonne. Der Preissprung 2022 ist umso dramatischer, blickt man auf die Papierpreise von 2021. Im vierten Quartal 2021 kostete eine Tonne Papier durchschnittlich nur 853 Euro – das ist ein Preissprung von 62 Prozent. Seit Anfang 2023 gibt es zwar eine leichte Entspannung auf weiterhin hohem Niveau, die Papierpreise sind zuletzt jedoch wieder gestiegen. Im Durchschnitt kostete eine Tonne Großformat holzfrei im März 2023 1.465 Euro.

Umweltfreundliches Papier

Auch wenn so gut wie alle Materialien – von Glas über Kunststoff, Metall und Holz bedruckt werden können, so ist Papier nach wie vor das beliebteste Trägermaterial für Druckprodukte. Die Vorteile liegen auf der Hand: Papier entsteht aus Holzabfällen und Altpapier und kann über Recycling viele Male wiederverwendet werden. Gleichzeitig ist es leicht, platzsparend und einfach zu bedrucken. Papier weise im Vergleich mit allen anderen Bedruckstoffen eine sehr gute Umweltbilanz auf.

Gegen Fachkräftemangel

Die Druck- und Medienbranche verzeichnet derzeit eine deutliche Zunahme an offenen Stellen und Stellengesuchen. Fast alle Druckereien suchen aktuell Fachkräfte. Vor allem Drucktechniker:innen sind gefragt. Der Verband Druck Medien sieht hier akuten Handlungsbedarf. Erste Aktivitäten wie der Tag des Drucks am 20. Mai, die Aktionswoche der offenen Druckereien, die heuer am 22. Mai starten, sollen aktiv junge Menschen ansprechen und für Druck- und Medienbetriebe begeistern.