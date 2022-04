Fujifilm veranstaltet »Blueprint Live« auf FESPA 2022

Mit zahlreichen Innovationen hat Fujifilm Schilder- und Display-Druckereien bei der geschäftlichen Neuorientierung unterstützt. Da die Welt nicht stillsteht, beschloss das Unternehmen vor drei Jahren, das Leistungskonzept im UV-Inkjet-Druck noch einmal neu zu definieren. Das Resultat ist völlig überarbeitete Acuity-Baureihe. Im Rahmen der Veranstaltung »Blueprint Live« auf der FESPA 2022 werden mit der Acuity Prime und der Acuity Ultra R2 die ersten beiden Maschinen der neuen Reihe erstmals vorgestellt. Insgesamt sechs Maschinen präsentiert Fujifilm auf der FESPA – welche dies neben den Acuity-Modellen sind, wird noch nicht verraten.

Die Mitte 2021 angekündigte Acuity Ultra R2 ist als 5-m- oder 3,2-m-Maschine erhältlich. Beide Varianten sind auf der FESPA dabei. Die neue Superwideformat-Plattform bietet eine Vielzahl von Verbesserungen, die dem Bedienkomfort und der Gesamtproduktivität zugutekommen. Wie ihre Vorgängerin ist die Acuity Ultra R2 in verschiedenen Farbkonfigurationen mit bis zu acht Kanälen erhältlich. Um den unterschiedlichen Anforderungen moderner Druckereien Rechnung zu tragen, stehen bei ihr außerdem zwei Härtungssysteme zur Auswahl: UV-Härtung und LED-UV-Härtung für sechs Farben plus Weiß. So haben die Kunden die Wahl zwischen der Produktivität konventioneller UV-Härtung und den geringeren Betriebskosten bzw. dem niedrigeren Energieverbrauch eines LED-UV-Systems.

Passend dazu bringt Fujifilm mit Uvijet AU eine neue, speziell für die LED-UV-Härtung entwickelte Tinte mit gute Haftungseigenschaften für die Acuity Ultra R2 auf den Markt. Für die konventionelle UV-Härtung einer dualen CMYK-Konfiguration ist weiterhin Uvijet GS erhältlich. Am Fujifilm-Stand arbeitet die 5-m-Maschine mit konventioneller UV-Härtung und das 3,2-m-Modell mit LED-UV-Härtung.

Acuity Prime 20 und Acuity Prime 30

Die Flachbettmaschine Acuity Prime druckt mit einer bis dato unerreichten Geschwindigkeit und außergewöhnlich hoher Qualität auf eine Reihe von starren und flexiblen Medien. Mit einer großen Vielseitigkeit, höchstem Wertniveau und Bedienkomfort und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Eine weitere Neuentwicklung ist die Tintenserie Uvijet HM, die auf einer Vielzahl von Substraten hervorragend haftet und einen großen Gamut abdeckt.

Zur Verbesserung der Haftung auf besonders schwierigen Substraten gibt es einen neuen Primer. Er macht die Vorbehandlung von Substraten überflüssig und spart so Zeit und Geld. Die Maschine hat einen Druckbereich von 2,54 m x 1,27 m und kann Substrate einer Stärke bis 51 mm verarbeiten.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt lag auf dem Bedienkomfort. Dazu gehören per Tastendruck bedienbare Registerstifte, die die präzise Substratplatzierung gestatten und Auftrag für Auftrag höchste Passgenauigkeit gewährleisten. Fünf auf gängige Formate zugeschnittene Substratzonen sorgen für einen erheblich reduzierten Maskierungsaufwand und kürzere Rüstzeiten. Die Acuity Prime 20 kann mit vier, fünf oder sechs Farbkanälen konfiguriert werden, die Acuity Prime 30 mit bis zu sieben. Beide Modelle sind während der gesamten Messedauer im Betrieb zu sehen.

