Die Druckerei gugler* beantragt Sanierungsverfahren

Seit über 30 Jahren hat sich gugler* DruckSinn mit Innovationen im Druckbereich mit höchsten Ökostandards ein Namen gemacht. Mit kreislauffähigen Materialien für Bücher und Publikationen ist die Druckerei in Melk ein Pionier auf dem Gebiet des Öko-Drucks. Erst heuer wurde dem Unternehmen im Zuge der Cradle to Cradle-Rezertifizierung das unternehmerische Gesamtzertifikat in Gold verliehen.

Auslöser für die wirtschaftliche Schieflage

Die Ursachen für die Probleme führt das Unternehmen auf die allgemein wirtschaftlich schwierige Situation, die gestiegenen Produktions- und Rohstoffkosten und die gleichzeitig geringere Nachfrage an Druckprodukten zurück. Seit der Gründung im Jahre 1989 ist der Jahresumsatz des Unternehmens auf zuletzt über 11 Millionen Euro gestiegen. Es sind 100 Mitarbeiter*innen betroffen. Neben der Druckerei DruckSinn auch die Agentur MarkenSinn sowie die Unternehmensberatung SinnBildung.

gugler* soll mit Hilfe eines Investors fortgeführt werden

Aufgrund des international hervorragenden Rufs und des umfassenden Know-hows im Bereich Öko-Druck interessieren sich einige internationale Investoren aus der Druckbranche dafür, bei gugler* einzusteigen. »Gemeinsam mit einem Investor wollen wir die notwendigen Sanierungsmaßnahmen setzen, um auch in Zukunft gesunde, rückstandsfreie und klimafreundliche Druckprodukte anzubieten und weiter unseren Beitrag für eine nachhaltige Druckbranche zu leisten. In diesem Sinne sehen wir das nun anstehende Sanierungsverfahren auch als Chance für einen Neustart«, so Ernst Gugler, Gründer und Geschäftsführer.

Die Eigentümer bedauern die Situation

»Als gemeinwohlorientiertes Familienunternehmen bedauern wir es besonders, auch andere Unternehmen in Schwierigkeiten zu bringen«, so Reinhard Gugler, Miteigentümer des Kommunikationshauses gugler*.

