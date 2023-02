gugler* ein zertifiziertes Gemeinwohl-Unternehmen

»Da gugler* nachhaltiges Wirtschaften bereits seit der Gründung 1989 in seiner DNA verankert hat und gerade die Druckbranche allgemein hohe ökologische Risiken birgt, ist es für uns selbstverständlich, hier besonderes Augenmerk auf höchste Gemeinwohlstandards zu legen und diese permanent zu verbessern«, erklärt Ernst Gugler, Gründer und Geschäftsführer. Nicht umsonst gilt gugler* dank seiner einzigartigen Cradle to Cradle-GOLD-Zertifizierung als absoluter Pionier im Ökodruck. Die Gemeinwohl-Bilanz bestätigt dies erneut: In Sachen Menschenwürde und ökologische Nachhaltigkeit wurde gugler* das Prädikat »vorbildlich» verliehen – und gilt deshalb als einer der Pioniere für zukunftsfähiges Wirtschaften.

Deshalb bietet die gugler* SinnBildung Beratung und Begleitung für Unternehmen an, die sich ebenfalls auf den Weg in die Gemeinwohlzertifizierung machen wollen. gugler* MarkenSinn übernimmt dabei als Agentur Konzeption und Gestaltung der Gemeinwohlbilanz und gugler* DruckSinn den gesunden, klimapositiven und rückstandsfreien Cradle to Cradle-Druck. Die Urkundenverleihung fand im Rahmen einer 360°-Good Economy-Feierlichkeit in der Raiffeisenbank St. Pölten statt – gemeinsam mit Christian Felber, Initiator der Gemeinwohlbewegung.