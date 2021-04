Das IGEPA Schulungsprogramm 2021

IGEPA ist dafür bekannt, das Wissen der Hersteller um die Verarbeitung der Produkte, an ihre Kunden*innen weiterzugeben. Das Thema Aus- bzw. Weiterbildung wird hier sehr ernst genommen. Nach dem turbulenten Jahr 2020 und den andauernden Ereignissen um COVID-19, hat sich IGEPA dazu entschieden ihr Schulungsprogramm in zwei Teile, Frühjahr und Herbst, zu splitten!

Das „Frühjahres-Schulungsprogramm“ wird in dem neuen hauseigenen Schauraum der IGEPA Systems in Brunn am Gebirge stattfinden. Das Programm wird an drei Tagen abgehalten und setzt sich aus den Bereichen Flachglas, Folienwissen und Textiltransfer zusammen. Als besonderes Schmankerl gibt es am Freitag den 21.05. einen 90-minütigen Vortrag von HP zum Thema „HP Stitch – Großformatiger Textilsublimationsdruck“.

Das IGEPA „Herbst-Schulungsprogramm“ wird am legendären Red Bull Ring in Spielberg stattfinden. Am schönsten Spielplatz Österreichs wird dort verklebt, wo sonst nur Rennfahrzeuge Einzug halten. Direkt in der Boxengasse! Hier dreht sich alles rund ums Fahrzeug. Die Instruktoren zeigen nicht nur, was alles möglich ist, sondern auch, wie es vielleicht einfacher, schneller und demnach kosteneffizienterfunktioniert. Die Woche umfasst drei Hauptthemenbereiche CarWrapping, Steinschlagschutz sowie die Auto-Scheibentönung. Der Bereich des CarWrappings wird nochmal in den „Basic“ sowie den zweitägigen „Advanced-Workshop“ unterteilt. Verkleben nur ein paar Schritte von der Rennstrecke entfernt, Mittagessen direkt über dem Start-/Zielbereich, und Abendessen mit Blick über den gesamten Red Bull Ring – Kann Lernen noch schöner sein?

Gönnen Sie sich ein paar Tage „Auszeit“ oder sagen Sie Ihren Mitarbeitern „Danke“ für Ihr Durchhaltevermögen im vergangenen harten „Corona-Jahr“! Weiter Informationen finden Sie unter www.igepa.at