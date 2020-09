Intensiv-Workshop „Krasse Karre“

Dabei hatten die weiterbildungswilligen Kunden Gelegenheit außerhalb üblicher Geschäftsbedingungen in gelöster Atmosphäre Produkte und Leistungen im Rahmen der IGEPA-Workshops näher kennenzulernen. Rund um die Schulungsthemen selbst sorgte ein spannendes Rahmenprogramm für unterhaltsame Stunden, wobei sich interessante Kontakte, kreative Gespräche und neue Geschäftsideen „wie von selbst“ ergaben.

Im Workshop „Krasse Karre“ drehte sich alles rund um’s KFZ-Styling bzw. den Fahrzeugschutz. Drei Sessions konnten separat oder auch gesamt gebucht werden, an den vier Tagen konnte IGEPA mehr als 20 Teilnehmer begrüßen:

In den Workshops CarWrap Advanced, Steinschlagschutz und Auto-Scheibentönung wurde den Teilnehmern die Verarbeitung der Top-Produkte von „Avery Dennison“ „MacTac“ und auch die IGEPA Marke „Master Sun“ nähergebracht. Die erfahrenen Instruktoren zeigten den Teilnehmern nicht nur, was mit den unterschiedlichen Produkten machbar ist, sondern vor allem auch, wie die Bearbeitung einfacher, schneller und effizienter funktioniert. In diesem Geschäft zählt vor allem höchste Verarbeitungsqualität in kurzer Zeit zu erzielen – so sichert IGEPA mit ihren Workshops den Wettbewerbsvorteil, den die Kunden benötigen!

Die Location passte dabei perfekt: Die Schulungen fanden in einer Renn-Box am Red Bull Ring in Spielberg statt. Dort, wo sonst Formel 1 Boliden getunt werden, wurden diesmal IGEPA-Kunden in Hochform gebracht.

www.igepa.at