IGEPA Herbstschulung am Red Bull Ring

In dieser besonderen Schulungswoche drehte sich alles rund ums Fahrzeug. Dabei wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Verarbeitung der Top-Produkte von Avery Dennison, MacTac und auch die IGEPA Marke „Master Sun“ nähergebracht. Die erfahrenen Instruktoren zeigten den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur, was mit den unterschiedlichen Produkten machbar ist, sondern vor allem auch, wie die Bearbeitung einfacher, schneller und effizienter funktioniert. In diesem Geschäft zählt vor allem höchste Verarbeitungsqualität in kurzer Zeit zu erzielen – so sichert IGEPA mit ihren Workshops den Wettbewerbsvorteil, den die Verarbeiter*Innen benötigen!

Die Woche umfasste drei Hauptthemenbereiche: CarWrapping, Steinschlagschutz sowie die Auto-Scheibentönung. Der Bereich des CarWrappings wurde nochmal in den „Basic“ sowie den zweitägigen „Advanced-Workshop“ unterteilt. Trainiert wurde unter anderem mit den Produkten Supreme Wrapping Film, MPI 1105 EA RS und SPF-X1 von Avery Dennison, sowie Colour Wrap Series und Crystal Protect 150 von Mactac.

Rund um die Schulungsthemen selbst, sorgte ein spannendes Rahmenprogramm für unterhaltsame Stunden, wobei sich interessante Kontakte, kreative Gespräche und neue Geschäftsideen »wie von selbst« ergaben. Die Location passte dabei perfekt: Die Schulungen fanden auf Grund der hohen Teilnehmerzahl, dieses Jahr, erstmalig in zwei Renn-Boxen am Red Bull Ring statt. Dort, wo sonst Formel 1 Boliden getunt werden, wurden diesmal IGEPA-Kundinnen und Kunden inHochform gebracht!

