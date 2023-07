Carini baut die digitale Produktion mit HP Indigo weiter aus

Das in Lustenau beheimatete Familienunternehmen hat sich seit seiner Gründung vor über 80 Jahren zu einem der führenden Unternehmen in der Produktion von qualitativ hochstehenden Haftetiketten entwickelt. Die Carini GmbH beliefert neben internationalen Kunden im Schwerpunkt die vier deutschsprachigen Länder. Im Mittelpunkt steht immer, mit einem motivierten Team, Knowhow und modernster Technologie die anspruchsvollen Kundenwünsche zu erfüllen und Produkten so ihre einzigartige visuelle Identität zu geben.

Auf der Suche nach innovativen Technologien ist die Carini GmbH schon Ende der neunziger Jahre, in den Digitaldruck eingestiegen. Als Pionier im Digitaldruck wurde von Anfang an auf die Qualität von HP Indigo gesetzt. Dabei wurde der Maschinenpark immer wieder erneuert, um den raschen digitalen Entwicklungen Rechnung zu tragen und den Kunden stets die neusten Innovationen anbieten zu können.

Dem steigenden Trend der Digitalisierung folgend wurde in den letzten Jahren die digitale Druckkapazität laufend optimiert und ausgebaut. Im April 2023 durfte die Chromos Group AG als exklusiver Partner von HP Indigo die vierte HP Indigo 6K an Carini ausliefern und in Betrieb nehmen. Die Maschine wurde wie die bestehenden Maschinen mit 7 Farbwerken ausgestattet und beinhaltet mit dem Spotmaster auch die jüngste Innovation im Farbmanagement, welche die Rüstzeiten nochmals erheblich verkürzt und unter dem ökologischen Aspekt auch hilft, den Materialausschuss zu minimieren.

