Canon zeigt wohin die Reise im Etikettendruck gehen wird

Canon kündigte im Rahmen der Canon Expo in Yokohama die LabelStream LS2000 an, ein neues Inkjet-Etikettendrucksystem an. Sie soll es auf eine Geschwindigkeit von 40 m/min bringen. Als erstes wasserbasiertes Inkjet-Etikettendrucksystem von Canon druckt die LabelStream LS2000 CMYK plus Weiß auf selbstklebende Trägermaterialien, einschließlich Papier und Folie.