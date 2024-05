Canon und Heidelberg kooperieren im Inkjet-Bogendruck

Heidelberg erweitert sein Technologieportfolio durch die Einführung einer eigenen Inkjet-Produktfamilie, die auf der neu angekündigten Canon B2 Bogen-Inkjet-Druckmaschine und der etablierten B3-Bogen-Inkjet-Druckmaschine basieren. Beide Maschinen werden in den Prinect Workflow integriert auch Service und Saphira Ink werden über Heidelberg geliefert.

Akira Yoshida, President & CEO und Chairman of the Board of Executive Directors der Canon Production Printing Holding B.V., kommentiert: »Canon hat erhebliche Energie und Investitionen aufgebracht, um seine führende Inkjet-Technologie zu entwickeln und Akzidenzdruckkunden eine klare Vision für ihre Zukunft zu geben. Heidelberg verfügt über eine umfassende Erfahrung, einen umfangreichen Kundenstamm und ein tiefes Wissen über die Bedürfnisse von Akzidenzdruckereien. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit den Übergang zur integrierten Offset-/Digitalproduktion beschleunigen und transformative Innovationen für viele weitere Offsetdruckunternehmen weltweit ermöglichen wird.“

Dr. David Schmedding, Head of Sales von Heidelberg, ergänzt: »Wir sind zuversichtlich, dass Canon der ideale Partner für uns ist, um unsere Kunden mit erstklassiger Inkjet-Druckmaschinentechnologie zu unterstützen, die auf fundiertem Know-how in digitalen Anwendungen und Geschäftsentwicklung basiert. Unser Ziel ist es, Druckereien, die gleichzeitig Bogenoffset- und Digitaldruckmaschinen betreiben, ein attraktives und integriertes Service- und Produktportfolio anzubieten. Deshalb freuen wir uns, unseren Kunden innovative industrielle Inkjet-Druckmaschinen anbieten zu können, die in unseren Prinect-Workflow integriert sind, um eine flexible und kostengünstige autonome Produktion zu ermöglichen.“

Derzeit sind bereits mehr als 650 Canon B3 Bogendruckmaschinen bei Kunden weltweit im Einsatz. Dieses System bietet eine hohe Flexibilität und Agilität, um ein breites Spektrum an Kleinauflagen effizient und profitabel zu produzieren. Basierend auf diesem Markterfolg bietet die neue Canon B2 Bogendruckmaschine ein hohes Maß an digitaler Produktivität, Qualität und Medienvielfalt für Industriekunden, sobald diese im Markt verfügbar ist.

Das neue Inkjet-Portfolio auf dem Heidelberg-Stand in Halle 1 gezeigt. Besucher können auf dem Canon-Stand in Halle 8a eine Technologieanimation der neuen B2 Bogendruckmaschine sehen, die voraussichtlich im vierten Quartal 2025 verfügbar sein wird.