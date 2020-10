BuLu erweitert Geschäftsleitung

Manfred Rosenegger ist bereits seit über 30 Jahren bei der Buchdruckerei Lustenau beschäftigt. Er ist ausgebildeter Druckvorstufentechniker und seit vielen Jahren im Vertrieb tätig. Seine Funktion als Vertriebsleiter übt er schon 17 Jahre lang aus. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung und hervorragenden Branchenkenntnissen in allen Fragen rund um den Druck bringt Manfred Rosenegger die idealen Voraussetzungen für die Stelle eines Prokuristen bei der BuLu mit.

Daniel Weiskopf, absolvierte vor seiner Tätigkeit bei der BuLu erfolgreich den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit Vertiefung in International Financial Services an der Universität Liechtenstein. Als Assistent der Geschäftsleitung übernahm er in den letzten Jahren zusätzlich noch die Bereiche Human Resources und Controlling.

