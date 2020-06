Gerin Druck investiert neuerlich in Großformat-Offsetdruck

Mit der Roland 900 XXL im Format 8 hat Gerin Druck schon seit vielen Jahren seine Erfahrungen gemacht. Das Format 8 mit 187 x 131cm ist sowohl für die steigende Anzahl an Citylights als auch für das klassische Plakat die beste Option. Bei den Citylights sind nur ganze durchgehende Bögen zugelassen, ein zusammenkleben von kleineren Bögen ist nicht gestattet. Beim klassischen Plakat bringt das Format 8 eine Halbierung der Bogenanzahl und damit auch bei Anbringen der Plakate einen wesentlichen Vorteil. Die immer kleiner werdenden Auflagen haben nun weitere Entwicklungen auf dem Sektor gefordert.

Mit der neuen Roland 900 XXL ist man diesen Anforderungen nachgekommen. Mit SPL, dem simultanen Plattenwechsel, erfolgt nun auch im Format 8 der Plattenwechsel aller Druckwerke gleichzeitig während die Maschine Gummituch und Gegendruck wäscht. Durch die neue Inlinefarbregelung ist auch bei den Kleinstauflagen ein rasches in Farbe kommen gewährleistet. Werden größere Auflagen gedruckt, zum Beispiel Kaschierbögen, dann ist mit diesem System auch während der Auflage eine konstante Farbgebung gesichert. Bei dieser Investition hat Gerin Druck auf die neueste Technologie des ICP gesetzt und die zeitgleiche densitometrische und farbmetrische Messung erstmals im Format 8 verwirklicht.

Mit QuickChange Air plus werden sämtliche Lufteinstellungen inkl. dem Anleger und Ausleger komplett automatisch gestellt, damit ist selbst bei Materialwechsel die Maschine schnell umgerüstet. All diese Features ermöglichen Gerin Druck den Anforderungen des sich verändernden Marktes das optimale Produktportfolio anzubieten. Manroland Sheetfed hat sich entschieden, das Großformat in seiner gesamten Ausprägung weiter aufrecht zu erhalten und auch neue Entwicklungen zu bringen, Dazu gehört die komplett neuentwickelte Roland 900 Evolution im Format 6.

www.gerin.co.at