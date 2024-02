Breites Themenspektrum beim INGEDE-Symposium

Beim INGEDE-Symposium am 13. März 2024 dreht sich wieder alles um die Faserversorgung der Zukunft: Welche alternativen Faserstoffe können wir nutzen? Wofür? Wie werden faserbasierende Verpackungen rezyklierbar? Welche Barrieren sind recyclingfreundlich? Wie entwickelt sich der Altpapiermarkt regional und global? Diese Themen stehen auch im Mittelpunkt des Vortrags von Arne Kant, Senior Principal bei der AFRY Management Consulting GmbH in München. Als »Weckruf« am Morgen spricht Anne-Katrin Kohlmorgen (Two Sides Deutschland) über Mythen, Fakten und Meinungen zum Thema »Umweltsünder Print und digitale Sauberwelt?«

Apropos sauber: Beige ist das neue Grün! Müssen Hygienepapiere immer weiß sein? Stefan Finke (WEPA) stellt die ersten Recycling-Hygienepapiere in Premiumqualität aus Verpackungskarton vor und den Wandel im Rohstoffspektrum bei Handtuch- und Toilettenpapier oder Küchenrollen. Ende 2022 hat die Europäische Kommission Ihre Vorschläge zu einer EU-Verpackungsverordnung vorgestellt. Wie die Reduzierung von Verpackung und die Verbesserung der Rezyklierbarkeit erreicht werden sollen, wird kontrovers diskutiert.

Ulrich Leberle (Cepi, Brüssel) beantwortet die Frage: Wie betrifft der Kommissionsvorschlag die Recyclingindustrie, insbesondere die Deinker? Die Anforderungen der Nutzer von faserbasierten Verpackungen will Jürgen Dornheim (Director Corporate Packaging Innovation & Sustainability bei Procter & Gamble) erläutern. Eine Reihe weiterer Vorträge befasst sich unter anderem mit der Sortierung von Altpapier, dem Tracking von Ballen und Störstoffen – nicht nur bei der Sortierung – und Untersuchungsmethoden in Sachen Rezyklierbarkeit.

Die Anmeldung und weitere Details zum Programm finden Sie im Internet unter: