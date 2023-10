Alle Jahre wieder – das IGEPA-Schulungsprogramm

In dieser besonderen Schulungswoche drehte sich alles rund ums Fahrzeug. Dabei wurde den Teilnehmer*innen die Verarbeitung der Top-Produkte von Avery Dennison und Mactac nähergebracht. Die erfahrenen Instruktoren zeigten den Teilnehmer*innen nicht nur, was mit den unterschiedlichen Produkten machbar ist, sondern vor allem auch, wie die Bearbeitung einfacher, schneller und effizienter funktioniert. In diesem Geschäft zählt vor allem höchste Verarbeitungsqualität in kurzer Zeit zu erzielen – so sichert IGEPA mit ihren Workshops den Wettbewerbsvorteil, den die Verarbeiter*innen benötigen!

Eine Prämiere feierten auch die 3 neuen Farben des Avery Dennison Supreme Wrapping Films – SWF ColorFlow Solar Dawn (Schwarz/Rot), SWF ColorFlow Frozen Ocean (Cyan/Blau) und SWF ColorFlow Moonstone (Silber/Blau). Speziell bei diesen Farben ergeben sich durch die unterschiedlichen Fahrzeugformen faszinierende Farbeffekte/Farbverläufe, wenn Licht auf die Oberfläche der Hochleistungsfolie trifft!

Die Woche umfasste zwei Hauptthemenbereiche: Das CarWrapping und den Steinschlagschutz. Der Bereich des CarWrappings wurde nochmal in den »Basic« sowie den zweitägigen »Advanced-Workshop« unterteilt. Die Location passte dabei perfekt: Die Schulungen fanden auf Grund der hohen Teilnehmerzahl, in zwei Renn-Boxen am Red Bull Ring statt. Dort, wo sonst Formel 1 Boliden getunt werden, wurden diesmal IGEPA-Kundinnen und Kunden in Hochform gebracht.

Da bei keiner IGEPA-Veranstaltung der gewohnte FUN-Faktor fehlen darf, nahmen die Teilnehmer*innen diesmal hinter dem Lenkrad eines Porsche 718 Cayman S Platz und »heizten« in einer »Lead & Follow Session« über den Formel 1 Kurs! Ganz nach dem diesjährigen IGEPA-Motto: Ab auf den Ring 😉

Ein großes Dankeschön gilt an die Steinel GmbH zu richten, die die Workshopteilnehmer*innen mit brandneuen Heißluft-Gebläsen ausgestattet hat!