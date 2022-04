Das neue IGEPA Schulungsprogramm 2022 ist da!

Die Frühjahres-Schulungen finden im hauseigenen Schauraum in Brunn am Gebirge statt und setzen sich aus den Seminaren „Flachglas“ und „Folienwissen“ zusammen. Die Herbst-Schulungen finden, wie könnte es anders sein, am legendären Red Bull Ring in Spielberg statt. In der Schulungswoche dreht sich alles rund ums Fahrzeug. Die Instruktoren zeigen nicht nur, was alles möglich ist, sondern auch, wie es einfacher, schneller und kosteneffizienter funktioniert. Die Woche umfasst zwei Hauptthemenbereiche CarWrapping und den Steinschlagschutz. Der Bereich des CarWrappings wird nochmal in den »Basic« sowie den zweitägigen »Advanced-Workshop« unterteilt. Abgesehen vom »CarWrap Advanced« Workshop, werden keine speziellen Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Verkleben nur ein paar Schritte von der Rennstrecke entfernt, Mittagessen direkt über dem Start-/Zielbereich und Abendessen mit Blick über den gesamten Red Bull Ring. Kann Lernen noch schöner sein? Weiters hat die IGEPA Austria eine Partnerschaft mit dem Verband Druck Medien abgeschlossen! Mitglieder erhalten für Schulungen der IGEPA Austria eine Förderung in Höhe von bis zu 50% der Schulungskosten!

Holen Sie sich jetzt das aktuelle Schulungsprogramm auf www.igepa.at und sichern Sie sich rechtzeitig einen der limitierten Schulungsplätze für Ihren Wissensvorsprung!

