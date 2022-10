Neues Qualitäts-Level im Car-Wrapping

In der Schulungswoche drehte sich alles rund ums Fahrzeug. Dabei wurde den Teilnehmer*innen die Verarbeitung der Top-Produkte von Avery Dennison und MacTac nähergebracht. Die erfahrenen Instruktoren zeigten den Teilnehmer*innen nicht nur, was mit den unterschiedlichen Produkten machbar ist, sondern vor allem auch, wie die Bearbeitung einfacher, schneller und effizienter funktioniert. In diesem Geschäft zählt vor allem höchste Verarbeitungsqualität in kurzer Zeit zu erzielen – so sichert IGEPA mit ihren Workshops den Wettbewerbsvorteil, den die Verarbeiter*innen benötigen!

Die Woche umfasste zwei Themenbereiche: Car-Wrapping und den Steinschlagschutz. Der Bereich des Car-Wrappings wurde nochmal in den »Basic« sowie den zweitägigen »Advanced-Workshop« unterteilt. Mit 40 verkauften Schulungsplätzen für die drei Seminare wurde auch heuer wieder ein neuer Teilnehmerinnen-Rekord aufgestellt!

Die Location passte dabei perfekt: Die Schulungen fanden auf Grund der hohen Teilnehmerzahl, in zwei Renn-Boxen am Red Bull Ring statt. Dort, wo sonst Formel 1 Boliden getunt werden, wurden diesmal IGEPA-Kundinnen und Kunden in Hochform gebracht. Da bei keiner IGEPA-Veranstaltung der gewohnte Fun- und Adventure-FaktorFehlen darf, wurden dieses Mal die physikalischen Grenzbereiche von Jeeps ausgetestet! Ein Offroad-Erlebnis der besonderen IGEPA-Art!

