Car-Wrapping in der Königsklasse

Wie Joe McNamara, der Leiter der Lackier- und Grafikabteilung von BWT Alpine, versicherte, war aufgrund der Designkomplexität einzelner Karosserieteile ein Umstieg vom Lackieren zur Folien-Verklebung unausweichlich, was er auch an einem konkreten Beispiel festmachte. Alleine für das Lackieren eines Frontflügels mussten 60 bis 70 Arbeitsstunden veranschlagt werden, die Kosten beliefen sich auf rund 5.000 EUR. Bei der Verklebung mit einer elastischen Vinyl-Folie müsse man maximal zwei Stunden einplanen. Der Rekord liege bei gerade einmal 24 Minuten. Am Standort von BWT Alpine im britischen Enstone sind aktuell drei Druck- und Schneideplotter von Roland im Einsatz. Der letzte Neuzugang war ein TrueVIS VG3. Geschwindigkeit ist in der Formel 1 immer das Maß aller Dinge. Durch das Verkleben lässt sich etwa das Gewicht einzelner Bauteile reduzieren – hier zähle wirklich jedes einzelne Gramm, betont McNamara. Die gezielte Auswahl der Folien habe aber auch einen positiven Einfluss auf die Aerodynamik; welche Folie hier konkret zum Einsatz kommt, wollte man nicht preisgeben. Auf dem Event wurden Folien von Hexis, Avery Dennison und Mactac verarbeitet.

12.000 Aufkleber im Reisegepäck

Das Anwendungsspektrum der Aufkleber erstreckt sich von Fahrzeugfolien über Bodengrafiken bis hin zu Bannern, die auf der Rennstrecke zum Einsatz kommen. »Für das Branding von Sponsoren, Rennwagen, Trucks und Hospitality-Bereichen ist es wichtig, dass die Farben der gesamte CI exakt wiedergegeben werden. Mit den Tinten aus der TrueVIS-Serie können wir unsere Erwartungen, aber vor allem die unserer Partner, voll erfüllen.« Das Team reist mit mehr als 30 Stück eines jeden Aufklebers zu einem Rennen; bei Bedarf können diese ausgetauscht werden. In Summe sind das 12.000 Aufkleber. »Selbst bei Änderungen, die noch während des Rennens auftreten, können wir auf die weltweit installierte Basis von 28.000 TrueVis-Drucker zurückgreifen.« Die Files werden in der Zentrale adaptiert und vor Ort ausgedruckt. In der Nähe jeder Rennstrecke findet sich ein Dienstleister, der mit Roland-Technik arbeitet. »In der Formel 1 bewegen wir uns immer am Limit, und diese Bereitschaft müssen auch unsere Partner mitbringen. Roland hat dies mehrfach unter Beweis gestellt, was für beide Seiten eine Win-win-Situation darstellt«, versichert Joe McNamara.

Gemeinsamer Spirit treibt Innovationen an

Genau dieser Spirit sei auch in die Entwicklung der neuen Generation der TrueVis-Drucker geflossen, wobei die Einführung der Produktreihe bereits im März 2022 mit vier Eco-Solvent-Systemen gestartet war. Aus Rolands Sicht ist diese Produkterweiterung, die derzeit insgesamt zehn neue Systeme umfasst, die größte in der Unternehmensgeschichte. Bereits die Eco-Solvent-Systeme wurden vom Markt sehr gut aufgenommen. Anfang 2023 kamen weitere sechs Systeme hinzu, wodurch die Serie auf zehn Systeme ausgebaut wurde. 2018 startete das Unternehmen die Entwicklung für die neue Plattform, schildert Paul Willems, Director Product Mangement & Business Development EMEA. Von Anfang an war klar, dass man eine Plattform schaffen will, die über Eco-Solvent-Technologie hinaus gehen soll. Vor diesem Hintergrund wurden die Voraussetzungen geschaffen, über unterschiedliche Typen von Inkjet-Druckköpfen verschiedene Tinten zu verarbeiten und damit das Einsatzspektrum deutlich zu erweitern. Neben den Eco-Solvent-Drucker wurde das Portfolio jetzt mit Druckern erweitert, die Eco-UV-Tinten und eine Kombination von wasser- und harzbasierten Tinten verarbeiten.

Ein Setting für einen größeren Anwendungsbereich

Die neuen TrueVIS-LG-Produkte arbeiten mit Eco-UV-Tinten und vereinen die Themen Druck und Schneiden in einer Lösung. Erhältlich sind die Systeme in drei unterschiedlichen Druckbreiten – von 30, 50 bis zu 64 Zoll. Im Speedmodus liegt die Produktivität in der Stunde bei 21,3 m2. Insgesamt lassen sich die Systeme in unterschiedlichsten Konfigurationen mit Farben, Lacken und Primer bestücken. Dabei stehen neben CMYK noch Orange, Rot, Weiß, Lack und Primer zur Auswahl. Vor allem durch den Einsatz Weiß tun sich neue Möglichkeiten auf, und mit dem Primer lassen sich auch schwierige Oberflächen bedrucken.

Die TrueVIS-MG-Linie ist eine Weiterentwicklung der VersaUV-LEC2-Serie und zugleich mit einem besseren Preis-Leistungsverhältnis. Roland hebt ihre Flexibilität hervor sowie den Vorteil, dass das Drucken, Schneiden, Stanzen, Lackieren bzw. partielle Lackieren in einem System vereinbart ist. Die Produktivität liegt im High-Speed-Modus bei 11,3 m2/h. Optional steht auch eine Zuführung für halbstarre Medien und eine Spannungsregelung für die Verarbeitung von Folien für den flexiblen Verpackungsdruck zur Auswahl.

Datenbank mit Materialprofilen wird ausgebaut

Völliges Neuland hat Roland mit der True VIS AP-640 betreten. Dabei kommt eine Kombination aus wasser- und harzbasierter Tinte zum Einsatz, die durchaus mit Latex-Tinte vergleichbar ist. Zwei versetzt angeordnete Piezo-Inkjet-Druckköpfe sorgen einerseits für das angestrebte Qualitätsniveau und anderseits für den notwendigen Durchsatz. Mit dieser Rezeptur sei die Tinte schnelltrocknend und sehr widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einflüssen. Zusätzlich ist ein Druckkopf integriert, der die Oberfläche des zu bedruckenden Materials vorbereitet. Die Druckbreite liegt bei maximal 63,5 Zoll, die Produktivität im High-Quality-Modus beträgt 23 m2/h. Der Hersteller liefert das System mit 135 spezifischen Materialprofilen aus, um so auf Anhieb erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Mit den Profilen werden Druckgeschwindigkeit und Trocknungstemperatur aufeinander abgestimmt. Roland hat angekündigt, die Profil-Datenbank zügig auszubauen. Die Tinten sind GREENGUARD Gold-zertifiziert, dadurch können die Ausdrucke auch in Innenräumen problemlos verwendet werden. Mit dem System will Roland gezielt den Bereich Schilder- und Werbetechnik ansprechen.

