Adamas mit verbesserter Laufleistung und Umweltfreundlichkeit

Der Druck mit UV-Farben oder Deckweiß kann recht anspruchsvoll sein. Die neueste Version von Adamas erzielt stabile Druckergebnisse und Durckauflagen bis zu 75.000 Überrollungen beim Druck mit UV-Farben – sowohl mit konventionellen UV- als auch mit H-UV/LED-UV-Farben. Mit oxidativen Farben liegt die Druckauflage bei 350.000 Zylinderabrollungen. Die Kombination aus Adamas-Platte und Auswascheinheit (Clean-Out Einheit) macht Spülwasser vollständig überflüssig und ersetzt Chemikalien durch eine pH-neutrale Gummierungslösung. In der neuen Version der chemiefreien Druckplatte wurde die Regenerierrate weiter reduziert. All dies führt zu einer Abfallreduzierung um bis zu 75%, zu geringeren Entsorgungskosten und zu einer sichereren Arbeitsumgebung.Die zweite Generation der Platte verlängert die Lebensdauer des Bades auf 8.000 m² Druckplatten, so dass ein Drucker mit einem jährlichen Plattenverbrauch von ca. 30.000 m² nur noch viermal pro Jahr das Bad wechseln muss.

Adamas passt ins Cradle-to-Cradle

KLS PurePrint ist eines der größten Druckunternehmen Dänemarks und ist bestrebt, den höchsten Umweltstandards gerecht zu werden, legt die Messlatte für eine nachhaltige Druckproduktion kontinuierlich höher, was auch KLPs Kunden erwarten. Nach Gugler Druck in Melk erhielt KLP als weltweit zweites Unternehmen die „Cradle-to-Cradle“-Zertifizierung. „Unsere Nachhaltigkeitsstrategie wird auch weiterhin unser Hauptaugenmerk sein. Unsere Kunden erwarten jedoch auch Produkte, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen, pünktliche Lieferungen und wettbewerbsfähige Preise“, sagt CEO Kasper Larsen. „Seit wir auf Adamas umgestiegen sind, können wir höhere Druckauflagen bewältigen“, fügt Prepress Manager Keld Kortbæk hinzu. „Darüber hinaus ermöglicht der ausgezeichnete Bildkontrast der Platte eine einfache visuelle Kontrolle, um Fehler zu vermeiden. Auch die Kratzfestigkeit ist großartig.“