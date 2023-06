Bauernfeind investiert in neues digitales Drucksystem

Bereits 2010 ist die Bauernfeind Druck + Display GmbH, im oberösterreichischen Grünburg, in die digitale Displayproduktion eingestiegen und hat damals schon auf die verändernden Marktbedingungen reagiert. Der Trend zu immer kleineren Auflagen und der kurzfristigen Umsetzung von Designvarianten ist bei Displays und Verpackungen ungebrochen. Dementsprechend hat das Produktionsvolumen bei Bauernfeind gerade im Digitaldruck stark zu genommen.

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen mit der Agfa Jeti Tauro H3300 UHS LED seine Kapazitäten deutlich ausgebaut und wird in den nächsten Wochen einen Vollautomaten in Betrieb nehmen. Neben der Produktivität hat das System von Agfa vor allem auch durch seine Qualität, Flexibilität und Standfestigkeit überzeugt. Der Jeti Tauro H3300 ist für einen 24/7-Betrieb ausgelegt. Durch die robuste Bauweise konnte der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert werden, was sich positiv in der Produktivität bemerkbar macht. Das System liefert mit seinen 7-pl-Druckköpfen eine offsetanmutende Qualität. Selbst Texte mit einer Größe von 4 Punkt sind sowohl positiv als auch negativ gut lesbar.

Punkto Materialverarbeitung ist das Drucksystem vielseitig. Es verarbeitet Karton, Wellpappe, Kunststoff- wie Metallplatten und vieles mehr. Darüber hinaus verfügt das System über eine integrierte Finishing-Lösung für den vollflächigen als auch partiellen Lackauftrag – in glänzender oder matter Ausführung. Der Geschäftsführer, Reinhard Bolterauer, unterstreicht die Investitionsentscheidung mit folgendem Statement: »Mit der Lösung von Agfa werden wir einen großen Schritt nach vorne machen, von dem unsere Kunden unmittelbar profitieren werden. Dies wird sich unter anderem in noch kürzeren Lieferzeiten, in diversen Veredelungsmöglichkeiten, der Qualität und nicht zuletzt bei deutlicher Energieeinsparung, dank LED-Technologie, zeigen.«

