Apogee v12: mehr Automatisierung und Kundeninteraktion

Die Art und Weise, wie Seiten ausgeschossen werden, beeinflusst die Produktionskosten deutlich. Die Ausschieß-Expertise von Druckereien wird jedoch immer geringer. Aus diesem Grund konzentriert sich Apogee weiterhin auf automatisierte Lösungen und berücksichtigt dabei die Ausstattung von Druckereien sowie die erwarteten Endprodukte. Ein Beispiel dafür ist die neue Funktion zum Schneiden und Zusammenstellen („Cut ‘n Assemble“): Mehrere Falzbogen können jetzt auf einem Druckbogen platziert und gleichzeitig fertig gestellt werden. Dies führt zu höherer Effizienz in der Druckweiterverarbeitung und weniger Makulatur. Rollendrucker werden auch die Vorteile neuer Automatisierungsfunktionen wie die teilweise Platzierung auf der Bahn oder die Kombination von Seitenanpassungen wie Anschlag, Skalierung und Versatz begrüßen

Apogee WebApproval

Das Online-Portal Apogee WebApproval, über das Drucksacheneinkäufer Dateien hochladen und Seiten freigeben können, enthält jetzt eine mandantenfähige Lösung für Drucksacheneinkäufer. Wenn Druckereien von anderen übernommen werden oder ihren Druckbetrieb schließen, kann es wichtig sein, ihren Firmennamen und Ihre Markenidentität beizubehalten. Mit der mandantenfähigen Lösung für Drucksacheneinkäufer kann eine Druckerei mehrere unterschiedliche Marken-Setups für die einzelnen Gruppen von Drucksacheneinkäufern erstellen.

Zu den weiteren neuen Funktionen gehören die erweiterte Protokollierung, die Zeit und Geld spart, indem sie Diskussionen oder Reklamationen vermeidet; die Möglichkeit, verschiedene Dateiversionen schnell zu vergleichen, indem versionsspezifische Elemente hervorgehoben werden; und eine verbesserte Unterstützung beim Umgang mit Anmerkungen und Fehlern, so dass Dateien nicht versehentlich freigegeben werden können.

Unterstützung der Apogee Cloud

Um die Nutzung von Apogee Cloud noch einfacher zu machen, hat Agfa eine neue browserbasierte Benutzeroberfläche WebFlow entwickelt, über die Kundendienstmitarbeiter die Druckproduktion steuern können. Auf Knopfdruck erhalten sie einen vollständigen Überblick über alle Aufträge und deren Status und wissen, ob alle Seiten verfügbar sind oder ob einige noch genehmigt werden müssen. Sie können Aufträge erstellen, anhalten oder ändern, das Hardcopy-Proofing starten, die Plattenherstellung einleiten etc. „Heute in der Corona Krise sind wir sehr froh, dass wir dank Apogee von zu Hause aus arbeiten können. Die Kollegen aus dem Vertrieb können uns Aufträge praktisch von ihrem Küchentisch aus in unsere Workflows schicken. Zehn Minuten später geben unsere CtP-Linien Platten aus!“, sagt Magnus Sandström, Digital Workflow Manager bei der schwedischen Taberg Media Group.

Cloud-basiertes Abonnement

Die Covid-19 Krise hat deutlich gemacht, dass das etablierte Modell des Softwarekaufs aus der Sicht von Agfa der Vergangenheit angehört. Aus diesem Grund evaluiert man das aktuelle Abonnementangebot mit der Absicht, ein faires Modell zu entwerfen, das an die Größe von Druckereien angepasst ist. Somit hängen die Kosten nicht mehr von den Funktionen ab, sondern von der Menge der verarbeiteten Daten, die von Kunde zu Kunde, aber auch saisonabhängig deutlich variieren kann.